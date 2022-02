Kalender torsdag 3 februari 

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Annexin Pharmaceuticals, Footway, Hemsö, Lovisagruvan, Tagmaster, USWE Sports, Vasakronan, Vitrolife



06:30 Nordea, 07:00 ABB, 07:00 Arjo, 07:00 Axfood, 07:00 Bonava, 07:00 Nokia, 07:30 Elanders, 07:30 Husqvarna, 07:30 Readly, 07:30 Skanska, 08:00 Bioarctic, 08:00 Hansa Biopharma, 08:00 Kinnevik, 08:00 Loomis, 08:00 Nordnet, 08:00 SKF, 08:00 Vattenfall, 08:30 Boule Diagnostics, 08:30 Mentice, 08:30 Rejlers, 13:00 Bergs Timber



Utländska rapporter

Ospecificerad tid: Nintendo, Siemens Gamesa



Före börsöppning: Aptiv, Cummins, Eli Lilly, Honeywell, Merck & Co, Renishaw, Royal Dutch Shell, Timken



07:00 Nordic Semiconductor, 07:00 Roche, 07:00 Scatec Solar, 07:30 Danske Bank, 07:30 Infineon Technologies, 07:30 Konecranes, 08:00 Kesko, 11:30 Valmet, 12:30 Cargotec, 22:00 Boyd Gaming, 22:05 Ford



Efter börsstängning: Activision Blizzard, Amazon, Gopro, Synaptics



Stämmor

Nivika, 10:00 ICA (extra)



Investerarmöte

08:00 Arjo telefonkonferens

09:00 Bonava telefonkonferens

09:00 Boule Diagnostics webcast

09:00 Loomis telefonkonferens

09:00 Readly telefonkonferens

09:00 SKF webcast

09:30 Axfood telefonkonferens

09:30 Bioarctic telefonkonferens

09:30 Elanders telefonkonferens

09:30 Vattenfall webcast

10:00 ABB webcast

10:00 Husqvarna telefonkonferens

10:00 Kinnevik telefonkonferens

10:00 Nordea webcast

10:00 Nordnet telefonkonferens

10:00 Skanska telefonkonferens

14:00 Hansa Biopharma telefonkonferens



Utländska investerarmöte

09:30 Konecranes webcast



Handlas exklusive utdelning

Akelius för D-aktien (utd 0,025 EUR), Volati för preferensaktien (utd 10,00 kr)



Corporate Actions

Empir exklusive rätt till aktier i Nodebis Applications, villkor 1:1

Follicum avnotering sista dag för handel på Spotlight

Learning 2 Sleep premiärdag som noterat bolag på First North



Börshandel

Hongkongbörsen stängd

Shanghaibörsen stängd

Shenzhenbörsen stängd



MAKRO

Egypten räntebesked

Hongkong helgdag

Kina helgdag

Sydkorea helgdag

Sverige dagligvaruindex

01:30 Australien handelsbalans

01:30 Japan PMI tjänstesektorn reviderad

01:30 Sydkorea PMI industri

02:01 Irland PMI tjänstesektorn

02:30 Malaysia PMI industri

05:15 Egypten PMI

06:00 Indien PMI tjänstesektorn

07:00 Ryssland PMI tjänstesektorn

08:00 Rumänien detaljhandelsförsäljning

08:00 Turkiet KPI

08:00 Turkiet PPI

08:15 Sydafrika PMI

08:30 Sverige PMI tjänstesektorn

09:00 Ungern detaljhandelsförsäljning

09:15 Spanien PMI tjänstesektorn

09:45 Italien PMI tjänstesektorn

09:50 Frankrike PMI tjänstesektorn reviderad

09:55 Tyskland PMI tjänstesektorn reviderad

10:00 EMU PMI tjänstesektorn reviderad

10:00 Tyskland maskinorder från VDMA

10:30 Storbritannien PMI tjänstesektorn reviderad

11:00 EMU PPI

12:00 Lettland industriproduktion

13:00 Bank of England räntebesked

13:00 Mexiko konsumentförtroende

13:30 USA produktivitet preliminär

13:30 USA varselsiffror från Challenger

13:45 ECB räntebesked

14:00 Brasilien PMI tjänstesektorn

14:30 ECB presskonferens

14:30 Tjeckien räntebesked

14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

15:45 USA PMI tjänstesektorn reviderad

16:00 USA order varaktiga varor reviderad

16:00 USA industriorder

16:00 USA ISM-index tjänster

16:30 USA EIA veckovis naturgaslager

17:00 Global PMI tjänstesektorn