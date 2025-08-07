En fällande dom för våldtäkt på en ung anställd skakade hennes framgångsrika juristbyrå. Efter avtjänat fängelsestraff har juristen lämnat Sverige för Moskva – och har en livstidsdömd mördare som affärspartner.
Våldtäktsdömd jurist samarbetar med livstidsdömd mördare
Mest läst i kategorin
Finansprofiler i desperat kamp mot AI-bedragare
Svenska finansprofiler tvingas spendera timmar dagligen på att bekämpa AI-bedragare som stjäl deras identiteter. Nu söker de juridisk hjälp mot de techjättar som tjänar på kaoset. En av landets mest kända finansprofiler har ägnat sina sommardagar åt något helt annat än aktieanalys. Günther Mårder och hans projektledare Jenny Frank har nämligen tillbringat tre timmar dagligen …
Drev bilrekond med bluffakturor – döms
Två svenskar och en norrman förde över åtta miljoner med hjälp av bluffakturor. Nu döms de till fängelse för upplägget. En svensk man och kvinna i 30-årsåldern drev en firma inom bilrekonditionering. Samtidigt användes företaget för att slussa vidare pengar till andra firmor som var rena bluffar. Missa inte: Trendbrott för bedrägerier: ”På rätt väg”. …
Rapport: Så kollapsade byggjätten av förfalskade försäkringar
Ett falskt försäkringsbrev upptäckt av tjänstemän i Svalöv blev början på slutet för HA Bygg. Nu visar konkursförvaltarens rapport hur skuldhögen på närmare 300 miljoner kronor byggdes upp – och hur bolagets desperata försök att rädda sig själv bara förvärrade situationen. När tjänstemän i Svalöv kommun granskade papperen upptäckte de att något var fel. Försäkringsbreven …
Dyr nota för Pricers dolda obligationsvillkor
Pricer ska betala hundratusentals kronor i böter efter att ha dolt avgörande villkor i ett obligationsavtal från marknaden i över fyra månader. När Pricer (börskurs Pricer) den 16 december 2022 meddelade att bolaget ingått ett avtal om ny lånefinansiering på 250 miljoner kronor lämnades väsentlig information utanför pressmeddelandet. Sex dagar senare, den 22 december, emitterade …
Vann mot Försäkringskassan – fick räkning på 180 000
En kvinna vann mot Försäkringskassan men nekas ersättning för 181 520 kronor i ombudskostnader. Justitiekanslern avslår kravet trots att experten varnar: ”Enskilda är chanslösa mot myndigheterna.” Efter år av juridisk kamp mot Försäkringskassan stod kvinnan äntligen som segrare. Förvaltningsrätten i Stockholm hade upphävt myndighetens beslut och förklarat att hennes arbetsförmåga varit helt nedsatt under de …
Berättelsen om juristparet, en 35-årig kvinna och en 38-årig man, är en skildring av makt och manipulation.
Deras juristbyrå, specialiserad på arbetsrätt, lockade unga talanger med höga löner och en glamorös tillvaro.
Missa inte: Drev bilrekond med bluffakturor – döms. Realtid
Men medarbetarna vittnade om om en arbetsmiljö präglad av stenhårda villkor, total övervakning och en alkoholindränkt kultur där cheferna själva initierade dryckeslekar, skriver Juno.
Bunt dollarsedlar
Vid ett tillfälle ska den kvinnliga chefen, under en omgång ”Sanning och konsekvens”, ha blottat sitt underliv för en nyanställd.
Vid ett annat tillfälle ställdes en anställd inför ett val: ett glas portvin med en bunt dollarsedlar under, ett glas tequila med ett kuvert innehållande en löneförhöjning på 40 000 kronor eller ett glas vatten.
Medarbetaren valde vattnet, rapporterar SVT Nyheter.
Det var i denna miljö som en ung, nyanställd kvinna i januari 2022 följde med på en utbildningshelg till Garpenbergs slott i Dalarna.
Senaste nytt
Domen skärptes i hovrätten
Efter en middag där det, enligt SVT Nyheter, serverades sju till åtta enheter alkohol per person, var den unga kvinnan så berusad att hon behövde stöd för att gå.
Vittnen beskrev henne senare som ”dyngfull” och ”borta”, enligt hovrättsdomen. Juristparet förde henne då till sin svit.
Där, medan kvinnan befann sig i ett tillstånd där hon saknade kontroll över sin kropp, utsattes hon för ett sexuellt övergrepp.
De slåss om två slott och tre miljarder: ”Inte dra skam över kungahuset”
Årup och Trolle Ljungby är centrum för en av Sveriges största arvstvister.
”Samvetslösa maktmissbrukare”
Samma år dömde Falu tingsrätt paret initialt för oaktsam våldtäkt och beskrev dem som ”känslolösa, samvetslösa maktmissbrukare”, enligt Dagens Juridik. Men Svea Hovrätt skärpte domen avsevärt.
Rätten fann att paret agerat med uppsåt och otillbörligen utnyttjat att kvinnan ”på grund av berusning befann sig i en särskilt utsatt situation”, som det står i domen.
Läs även: Därför är äktenskapsförord viktigare än du tror. News55
Straffen landade på tre år och sex månaders fängelse för kvinnan och tre år och nio månader för mannen.
Juristens nya liv i Moskva
Nu har historien tagit en oväntad vändning. Den kvinnliga juristen har avtjänat sitt straff, är frigiven – och har återvänt till juridiken.
Enligt Dagens Juridik har hon nyligen kontaktat tidningen i egenskap av juridiskt ombud för en livstidsdömd mördare.
https://www.realtid.se/bors-finans/finansjatte-skakas-av-skandal-som-wolf-of-wall-street/
Vilda fester med bolagsledningen där anställda deltog i dryckesspel.
Klientrelationen stannar inte där. Den dömde sitter nu som styrelseledamot i kvinnans bolag, som enligt Bolagsverket är registrerat för ”kapitalförvaltning”.
Samtidigt har både hon och hennes make, som hon fortfarande är gift med, lämnat Sverige. Enligt Skatteverkets register är paret sedan slutet av förra året utvandrade och folkbokförda på en adress i centrala Moskva.
Kortfattad om nya verksamheten
När Dagens Juridik ställer frågor om hennes nya verksamhet och den anmärkningsvärda styrelsemedlemmen, är svaret kortfattat.
”Jag bedriver ingen verksamhet utan jag hjälper en enskild sjuk person”, skriver juristen i ett mejl, och fortsätter:
”Individen är en person min make lärde känna under hans tid inom Kriminalvården och vi enades då om att biträda ett fåtal särskilt utsatta individer, såsom sjuka som inte får adekvat sjukvård.”
Missa inte: Falska flygvärdinnan dömd – nu väntar fängelse. Perfect Weekend
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.