Våldtäktsdömd jurist samarbetar med livstidsdömd mördare

våldtäktsdömd
Den kvinnliga juristen har efter avtjänat straff flyttat till Moskva. (Foto: Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

En fällande dom för våldtäkt på en ung anställd skakade hennes framgångsrika juristbyrå. Efter avtjänat fängelsestraff har juristen lämnat Sverige för Moskva – och har en livstidsdömd mördare som affärspartner.

Berättelsen om juristparet, en 35-årig kvinna och en 38-årig man, är en skildring av makt och manipulation.

Deras juristbyrå, specialiserad på arbetsrätt, lockade unga talanger med höga löner och en glamorös tillvaro.

Men medarbetarna vittnade om om en arbetsmiljö präglad av stenhårda villkor, total övervakning och en alkoholindränkt kultur där cheferna själva initierade dryckeslekar, skriver Juno.

Bunt dollarsedlar

Vid ett tillfälle ska den kvinnliga chefen, under en omgång ”Sanning och konsekvens”, ha blottat sitt underliv för en nyanställd.

Vid ett annat tillfälle ställdes en anställd inför ett val: ett glas portvin med en bunt dollarsedlar under, ett glas tequila med ett kuvert innehållande en löneförhöjning på 40 000 kronor eller ett glas vatten.

våldtäktsdömd
Den kvinnliga juristen och hennes man pressade sina medarbetare att delta i dryckeslekar. (Foto: Canva)
Medarbetaren valde vattnet, rapporterar SVT Nyheter.

Det var i denna miljö som en ung, nyanställd kvinna i januari 2022 följde med på en utbildningshelg till Garpenbergs slott i Dalarna.

Domen skärptes i hovrätten

Efter en middag där det, enligt SVT Nyheter, serverades sju till åtta enheter alkohol per person, var den unga kvinnan så berusad att hon behövde stöd för att gå.

Vittnen beskrev henne senare som ”dyngfull” och ”borta”, enligt hovrättsdomen. Juristparet förde henne då till sin svit.

Där, medan kvinnan befann sig i ett tillstånd där hon saknade kontroll över sin kropp, utsattes hon för ett sexuellt övergrepp.

”Samvetslösa maktmissbrukare”

Samma år dömde Falu tingsrätt paret initialt för oaktsam våldtäkt och beskrev dem som ”känslolösa, samvetslösa maktmissbrukare”, enligt Dagens Juridik. Men Svea Hovrätt skärpte domen avsevärt.

Rätten fann att paret agerat med uppsåt och otillbörligen utnyttjat att kvinnan ”på grund av berusning befann sig i en särskilt utsatt situation”, som det står i domen.

Straffen landade på tre år och sex månaders fängelse för kvinnan och tre år och nio månader för mannen.

Juristens nya liv i Moskva

Nu har historien tagit en oväntad vändning. Den kvinnliga juristen har avtjänat sitt straff, är frigiven – och har återvänt till juridiken.

Enligt Dagens Juridik har hon nyligen kontaktat tidningen i egenskap av juridiskt ombud för en livstidsdömd mördare.

Klientrelationen stannar inte där. Den dömde sitter nu som styrelseledamot i kvinnans bolag, som enligt Bolagsverket är registrerat för ”kapitalförvaltning”.

Samtidigt har både hon och hennes make, som hon fortfarande är gift med, lämnat Sverige. Enligt Skatteverkets register är paret sedan slutet av förra året utvandrade och folkbokförda på en adress i centrala Moskva.

Kortfattad om nya verksamheten

När Dagens Juridik ställer frågor om hennes nya verksamhet och den anmärkningsvärda styrelsemedlemmen, är svaret kortfattat.

”Jag bedriver ingen verksamhet utan jag hjälper en enskild sjuk person”, skriver juristen i ett mejl, och fortsätter:

”Individen är en person min make lärde känna under hans tid inom Kriminalvården och vi enades då om att biträda ett fåtal särskilt utsatta individer, såsom sjuka som inte får adekvat sjukvård.”

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

