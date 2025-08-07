Våldtäktsdömd jurist samarbetar med livstidsdömd mördare

Berättelsen om juristparet, en 35-årig kvinna och en 38-årig man, är en skildring av makt och manipulation.

Deras juristbyrå, specialiserad på arbetsrätt, lockade unga talanger med höga löner och en glamorös tillvaro.

Men medarbetarna vittnade om om en arbetsmiljö präglad av stenhårda villkor, total övervakning och en alkoholindränkt kultur där cheferna själva initierade dryckeslekar, skriver Juno.

Bunt dollarsedlar

Vid ett tillfälle ska den kvinnliga chefen, under en omgång ”Sanning och konsekvens”, ha blottat sitt underliv för en nyanställd.

Vid ett annat tillfälle ställdes en anställd inför ett val: ett glas portvin med en bunt dollarsedlar under, ett glas tequila med ett kuvert innehållande en löneförhöjning på 40 000 kronor eller ett glas vatten.

Medarbetaren valde vattnet, rapporterar SVT Nyheter.

Det var i denna miljö som en ung, nyanställd kvinna i januari 2022 följde med på en utbildningshelg till Garpenbergs slott i Dalarna.