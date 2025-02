Undersökning: Starkt stöd för lag om e-faktura

En tidsfråga

”Enligt EU:s föreslagna tidsplan för ViDA kan e-fakturering bli obligatorisk i alla EU-länder avseende intra-Community transaktioner i juli 2030. Dock får Sverige liksom alla andra medlemsstater välja att införa detta krav tidigare för inhemska transaktioner”, säger Nazar Paradivskyy, Director Regulatory Affairs på Pagero, till Realtid.

EU har under de senaste åren tagit flera steg mot att göra e-fakturering obligatorisk. I december 2022 presenterade EU-kommissionen initiativet VAT in the Digital Age (ViDA) för att modernisera momshanteringen inom unionen.

Förslaget innebär bland annat att e-fakturering blir obligatorisk för gränsöverskridande transaktioner mellan företag i medlemsländer, vilket successivt ska ersätta pappers- och PDF-fakturor.

Ta hjälp av andra

I november 2024 enades EU även om konkreta åtgärder för att genomföra ViDA, inklusive införandet av ett digitalt rapporteringssystem i realtid baserat på e-fakturainformation (Digital Reporting Requirement, DRR).

Att använda sig av e-fakturor är extra fördelaktigt för företag som är verksamma i flera länder. Dock finns hinder bland många företag som brist på resurser och teknisk kompetens, liksom att täcka den initiala investeringskostnaden. Enlig Paradivskyy kan man vidta vissa åtgärder för att komma igång.

”Diskutera med samarbetspartner som erbjuder system för e- fakturalösning. Integration med befintliga affärssystem kan göra implementeringen smidigare. Fokusera inte på enbart affärsautomation eller regelefterlevnad, då helst båda bör tas med i beaktande – säger han till Realtid.