Konsumentverket anser att telefonförsäljning borde förbjudas. Branschorganisationen Kontaktas ordförande Tina Wahlroth menar att det skulle slå hårt mot många, särskilt unga.
Branschen rasar: ”Tiotusentals skulle förlora jobbet”
Tiotusentals skulle bli av med jobbet, säger hon.
Konsumentverkets kritik mot telefonförsäljning som kom på onsdagen var svidande. Myndighetens slutsats i rapporten som lämnades till regeringen var att försäljningen borde förbjudas helt.
Tina Wahlroth, ordförande på branschorganisationen Kontakta, säger att ett förbud skulle slå hårt.
Hur många som drabbas direkt är svårt att avgöra, men vi ser att det skulle innebära att tiotusentals drabbas genom att de blir av med sina jobb, säger hon och fortsätter:Det är i huvudsak unga personer. Det är ett väldigt värdefullt jobb med låga instegströsklar, som gör att man kan komma i arbete trots att man inte har utbildning, säger hon.
”Allvarlig samhällsfråga”
Utöver säljarna skulle ett förbud enligt Tina Wahlroth också innebära att andra tjänster drabbas.
Det drabbar hela organisationen. Du får ta bort administration, produktionspersonal och så vidare. Det är en allvarlig samhällsfråga, säger hon.
I rapporten skriver Konsumentverket, med hänvisning till kundundersökningar, att “i princip ingen” vill bli uppringd av en telefonförsäljare.
Vidare anser myndigheten att det inte är några få rötägg som gett telefonförsäljning dåligt rykte utan att även etablerade företag “kontinuerligt” orsakar stora problem för konsumenterna.
Enligt Konsumentverket är det själva grundkonstruktionen som är problemet, att konsumenter överrumplas och inte får tillräckligt med beslutsunderlag.
Hoppas på dialog
Tina Wahlroth delar inte myndighetens slutsatser utan kallar det för ”en typ av aktivism”. Hon säger att det däremot kan finnas anledning att se över om vissa tjänster eller produkter inte bör säljas över telefon och hoppas på en dialog med regeringen i frågan.
Tack vare telefonförsäljning har väldigt många tjänster, till exempel telekom, väldigt låga konsumentpriser. Men det är sällan något som kommer fram i debatten.
