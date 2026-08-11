En advokat hade rätt att frånträda ett uppdrag i en pågående vårdnadstvist när förtroendet mellan honom och klienten hade brustit. Det slår en tingsrätt fast i en dom som Dagens Juridik rapporterar om.
God advokatsed trumfade konsumenträtt
En man i 50-årsåldern hade under flera år anlitat advokaten i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Sommaren 2024 anlitades advokaten på nytt, till ett timarvode på 2 200 kronor.
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I december samma år frånträdde advokaten uppdraget. Enligt honom saknade mannen förtroende för honom och följde inte hans råd. Mannen invände att frånträdandet skedde utan skälig anledning, skriver Dagens Juridik.
Advokatsed mot konsumenttjänstlagen
Tingsrätten konstaterar att juridiska tjänster är immateriella och därför inte direkt omfattas av konsumenttjänstlagen.
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Lagen kan ge viss vägledning, men reglerna om god advokatsed och uppdragets personliga karaktär väger tyngre.
Eftersom det under lång tid funnits en allvarlig förtroendebrist hade advokaten rätt att frånträda, enligt domstolen. Mannen hade dessutom fått skälig tid att hitta ett nytt ombud.
Arvodet sänktes
Advokatbolaget krävde 91 575 kronor för utfört arbete. Tingsrätten framhåller att bolaget har bevisbördan för att arvodet är skäligt.
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Domstolen sänkte den fakturerade tidsspillan för tågresor från åtta till fyra timmar, bland annat med hänvisning till skyldigheten att inte orsaka klienten onödiga kostnader.
Mannen ska nu betala 84 575 kronor plus ränta.
Del av en bredare debatt
Domen faller mitt i en pågående diskussion om hur jurister ska ta betalt.
I april slog Luleå tingsrätt fast att ett timarvode på 4 000 kronor var skäligt i en tvist mellan en juristbyrå och ett bolag, har Realtid tidigare skrivit.
Allt fler aktörer ifrågasätter timtaxemodellen. Delphi-partnern Agnes Hammarstrand har beskrivit den som en nästan förlegad prismodell.