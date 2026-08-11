God advokatsed trumfade konsumenträtt

En man i 50-årsåldern hade under flera år anlitat advokaten i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Sommaren 2024 anlitades advokaten på nytt, till ett timarvode på 2 200 kronor.

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I december samma år frånträdde advokaten uppdraget. Enligt honom saknade mannen förtroende för honom och följde inte hans råd. Mannen invände att frånträdandet skedde utan skälig anledning, skriver Dagens Juridik.

Advokatsed mot konsumenttjänstlagen

Tingsrätten konstaterar att juridiska tjänster är immateriella och därför inte direkt omfattas av konsumenttjänstlagen.

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Lagen kan ge viss vägledning, men reglerna om god advokatsed och uppdragets personliga karaktär väger tyngre.

Eftersom det under lång tid funnits en allvarlig förtroendebrist hade advokaten rätt att frånträda, enligt domstolen. Mannen hade dessutom fått skälig tid att hitta ett nytt ombud.