Juridik

Porrmogul fick halv miljard avskriven av Kronofogden

Mångmiljarbelopp skrivs av varje år av Kronofogden. Arkivbild
Mångmiljarbelopp skrivs av varje år av Kronofogden. Arkivbild Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Nyhetsbyrån TT

En före detta ägare av en porrkoncern flyttade till Spanien med en halv miljard i skulden. Nu har den avskrivits.

Den största personliga skulden som preskriberades av Kronofogden förra året uppgick till 523 012 320 kronor.

Det rör sig om en entreprenör och tidigare ägare av en porrkoncern som flyttade från Sverige till Spanien 1989.

Lyckades inte driva in den

Kronofogden har sedan 2009 försökt driva in skulden, men utan resultat, skriver Dagens Juridik.

Störst skuld i dagsläget har en 35-årig man som enligt en dom i Förvaltningsrätten varit delaktig i ett omfattande momsbedrägeri. Han är skyldig lite drygt 1,5 miljarder kronor.

Svenskarnas skulder hos Kronofogden uppgår till över 245 miljarder kronor. Under 2026 väntas drygt 2,1 miljarder av privatpersonernas skulder preskriberas och drygt 14 miljarder av företagens skulder.

