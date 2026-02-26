Porrmogul fick halv miljard avskriven av Kronofogden

Den största personliga skulden som preskriberades av Kronofogden förra året uppgick till 523 012 320 kronor.

Det rör sig om en entreprenör och tidigare ägare av en porrkoncern som flyttade från Sverige till Spanien 1989.

Lyckades inte driva in den

Kronofogden har sedan 2009 försökt driva in skulden, men utan resultat, skriver Dagens Juridik.

Störst skuld i dagsläget har en 35-årig man som enligt en dom i Förvaltningsrätten varit delaktig i ett omfattande momsbedrägeri. Han är skyldig lite drygt 1,5 miljarder kronor.

Svenskarnas skulder hos Kronofogden uppgår till över 245 miljarder kronor. Under 2026 väntas drygt 2,1 miljarder av privatpersonernas skulder preskriberas och drygt 14 miljarder av företagens skulder.