Nya anklagelser mot chefsåklagare i Haag

De påstådda övergreppen ska ha inträffat för flera år sedan och handlar om att Khan utnyttjat sin ställning för att komma med oönskade sexuella inviter och fysiska närmanden mot kvinnan, som då gjorde obetald praktik hos Khan.

Chefsåklagaren har frivilligt stigit åt sidan från sina uppdrag inom ICC under tiden som en annan utredning mot honom pågår – också den gällande oönskade närmanden av sexuell karaktär mot en kollega.

Khan bedyrar sin oskuld och hans försvarsadvokater tillbakavisar alla anklagelser som riktas mot honom.

Under sin tid som chefsåklagare för ICC har Khan lett flera högprofilerade utredningar som fått omfattande internationell uppmärksamhet.

Bakom arresteringsorder på Putin

Bland annat har han utfärdat arresteringsordrar mot Rysslands president Vladimir Putin och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som domstolen vill utreda för krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Den höga profilen har varit kostsam för Khan och hans medarbetare, som har portats från att komma in i USA.

Regeringen i Washington har också riktat ekonomiska sanktioner mot dem, och mot aktörer som har samröre med dem.

I fjol rapporterade The Guardian att israeliska underrättelsetjänster under flera år bedrivit en smutskastningskampanj mot ICC.

Tidningen har dock inte hittat några belägg för att detta skulle ha någon koppling till de fall som nu utreds.