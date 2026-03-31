Miljonförluster för företag när arbetstillstånd dröjer

Ett av de drabbade företagen är Svensk skogsservice. Inför högsäsong brukar de anställa säsongsarbetare från Thailand för att röja skog, plantera och underhålla längs kraftledningar.

Inför årets säsong har bolaget ansökt om arbetstillstånd för 56 personer. Ansökan skickades in redan i slutet av november och början av december. Ändå har de inte fått svar än.

Noggrannare handläggning

En anledning till att handläggningen av arbetstillstånd drar ut på tiden är för att Migrationsverket är mer noggrant när de undersöker boendesituationen för de anställda.

”Det har blivit mer detaljerade kontroller i år gällande boendedelen. Vi som arbetsgivare vill självklart göra rätt för oss, men det finns inga tydliga riktlinjer för hur hyrorna ska sättas, vilket gör det svårt att veta vad som är rätt nivå,” säger Joakim Gustafsson på Svensk Skogsservice i Dals-Ed till Tidningen Näringslivet.

Stort inkomstbortfall

De första medarbetarna från Thailand skulle varit på plats i början av mars, men eftersom besluten dragit ut på tiden dröjer det.

När beskeden väl kommer tillkommer en administrativ tid i Thailand som kan ta ytterligare ett par veckor. För Svensk Skogsindustri innebär fördröjningen stora förluster.

”Vi räknar hittills med ett inkomstbortfall på 4 000 timmar som det ser ut nu, motsvarande 1,5 till 2 miljoner kronor,” säger Joakim Gustafsson.

Svårt att planera verksamheten

Emma Terander, arbetsmarknadschef på branschorganisationen Gröna arbetsgivare framhåller att det är viktigt att arbetstillstånd beslutas i tid.

”Företagen måste kunna planera sin verksamhet, och när handläggningen av arbetstillstånd drar ut på tiden, som den gjort i år, påverkar det både arbetsgivarna och de personer som väntar på besked,” säger hon.