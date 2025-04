Korruptionen breder ut sig: "Skadan redan skedd"

Sex högriskområden

För dig som konsument, skattebetalare eller företagare innebär detta att förtroendet för hela samhällskontraktet börjar erodera.

Kostnaderna är astronomiska – korruptionen beräknas kosta EU upp till 990 miljarder euro per år, enligt nya rapporten ”High-risk areas of corruption in the EU”, sammanställd av forskare vid bland annat Göteborgs universitet.

Rapporten, beställd av EU-kommissionen, identifierar sex sektorer där korruptionen är särskilt utbredd och skadlig: offentlig upphandling, hälsosektorn, finanssektorn, bygg- och infrastruktursektorn, försvar och säkerhet, samt idrott.

”Korruption är ett av de största hoten mot vårt samhälle och dess institutioner. Den undergräver demokratin, möjligheterna till utveckling, tilliten i samhället och det politiska systemets legitimitet”, säger Anna Persson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och en av rapportens författare, enligt ett pressmeddelande.

Dystra bilden

Särskilt oroande är situationen inom offentlig upphandling, där mer än 250 000 myndigheter i EU årligen spenderar cirka 2 biljoner euro, motsvarande 14 procent av EU:s BNP.

I Sverige uppgår den offentliga upphandlingen till 900 miljarder kronor per år.

Forsberg, som har utrett några av Sveriges mest uppmärksammade korruptionsfall, målar upp en dyster bild av resursbristen inom rättsväsendet.

Hade kunnat förebyggas

I SCA-härvan, där ledande tjänstemän misstänktes för mutbrott, blev utredningen kraftigt begränsad.

”Jag fick en utredare på deltid trots att vi tog in hundratusentals mejl som skulle gås igenom. Det gick ju inte att gå till botten med den utredningen”, berättar han för DN.

Forsberg jämför korruptionen med gängbrottsligheten som bitit sig fast i Sverige.

”Om man hade haft ögonen öppna för 10, 15 år sedan och satt in åtgärder hade den möjligen gått att förebygga. Samma sak med korruptionen”, säger han.

Ljuspunkten

I kontrast till de dystra siffrorna finns några ljusglimtar. Estland (76) utmärker sig positivt genom sitt arbete med att öka transparensen i offentlig upphandling, skriver Europaportalen.

Landet har utvecklat ett centraliserat e-upphandlingsregister som gör det möjligt för både civilsamhället och allmänheten att granska offentliga affärer.

Ulrik Åshuvud, generalsekreterare för Transparency International Sverige, välkomnar regeringens nya och mer ambitiösa handlingsplan mot korruption och otillåten påverkan, men varnar särskilt för den organiserade brottslighetens infiltration.

”En av de största riskerna för korruption i Sverige är den organiserade brottsligheten där infiltration, utpressning och annan otillåten påverkan av centrala samhällsfunktioner är återkommande inslag”, säger han enligt Europaportalen.

”Kamp om rättvisan”

Forsberg är ändå hoppfull och tror att korruptionen kommer bli nästa stora valfråga.

”Jag är övertygad om att valet 2030 kommer att handla om att säkra ett samhälle där korruption inte får fäste. Det blir en kamp för förtroende och rättvisa”, säger han till DN.

För en nation som länge sett sig som ett föredöme i antikorruptionsarbete innebär detta ett uppvaknande.

Frågan är inte längre om Sverige har ett korruptionsproblem – utan hur allvarligt det faktiskt är.

