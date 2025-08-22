Realtid
Ingrossos stalker får fängelse – så vanligt är straffet

Bianca Ingrosso på väg in i rätten. Där hennes stalker sedermera blev dömd till fängelse. Foto: (Christine Olsson/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

En man som förföljt och trakasserat Bianca Ingrosso har dömts till fem månaders fängelse i tingsrätten för olaga förföljelse. Brottet blir allt vanligare och straffen skiljer sig åt bland domarna.

Under fredagen föll domen för den man som under nästan ett och ett halvt års tid förföljt den kända influencern och entreprenören Bianca Ingrosso.

Han döms därmed till fem månaders fängelse. Vilket är en mer månad än vad åtalaren hade yrkat på.

Ska sitta fortsatt häktad

Mannen inledde sin förföljelse i oktober 2024. Det var i samband med att han precis blivit villkorligt frigiven från fängelse efter att ha suttit dömd för misshandel och hot mot tjänsteman i ett år och tre månader.

Eftersom mannen suttit häktad sedan i maj har han redan avtjänat mer än två tredjedelar av den yrkade strafftiden. Trots detta ska han sitta fortsatt häktad på grund av risk för fortsatt brottslighet.

Då mannen återföll i brott så snart efter den villkorliga frigivningen anser rätten att fängelse är den rimliga påföljden. De 152 dagarna som återstår från den villkorliga frigivningen måste också avtjänas.

Stalking blir allt vanligare

Bianca Ingrossos fall är tyvärr inte en ovanlig händelse, eller något som bara drabbar kändisar.

Redan efter första halvåret i är brottsmisstankarna för stalking, eller olaga förföljelse som det heter i lagboken, skyhögt, skriver Dagens Juridik.

Under året 2023 väcktes åtal om totalt 142 brottsmisstankar avseende olaga förföljelse. Den siffran ökade i antal till 199 brottsmisstankar året efter. Och fram till juli i år har åtal väckts med hela 160 gånger, visar statistik från Åklagarmyndigheten.

Fängelse är inte vanligaste straffet för förföljelse

Att personer som begår den här typen av brott får fängelse som i fallet Bianca Ingross förekommer. Men det är inte de vanligaste straffet.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, lagfördes 170 fall av olaglig förföljelse, där det i 122 fall var huvudbrottet. Av dessa fick 36 fängelse, 46 skyddstillsyn, 31 villkorlig dom och 19 rättspsykiatrisk vård.

Förra året, 2024, lagfördes 167 brott om olaga förföljelse där 12 var huvudbrott. Då dömdes marginellt fler, 40 stycken, till fängelse. Något färre fick också skyddstillsyn, den siffran låg på 41 dömda.

Bianca Ingrossofängelseolaga förföljelsestraff
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

