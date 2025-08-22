Ingrossos stalker får fängelse – så vanligt är straffet

Under fredagen föll domen för den man som under nästan ett och ett halvt års tid förföljt den kända influencern och entreprenören Bianca Ingrosso.

Han döms därmed till fem månaders fängelse. Vilket är en mer månad än vad åtalaren hade yrkat på.

Ska sitta fortsatt häktad

Mannen inledde sin förföljelse i oktober 2024. Det var i samband med att han precis blivit villkorligt frigiven från fängelse efter att ha suttit dömd för misshandel och hot mot tjänsteman i ett år och tre månader.

Läs även:

Ingrosso anmäls tre gånger på en vecka – fuskar med reklam. Dagens PS

Eftersom mannen suttit häktad sedan i maj har han redan avtjänat mer än två tredjedelar av den yrkade strafftiden. Trots detta ska han sitta fortsatt häktad på grund av risk för fortsatt brottslighet.

Då mannen återföll i brott så snart efter den villkorliga frigivningen anser rätten att fängelse är den rimliga påföljden. De 152 dagarna som återstår från den villkorliga frigivningen måste också avtjänas.