Realtid
Realtid.se
Juridik

Ernstberger på PR-turné – sågas av rådgivare

ernstberger
I augusti släpper Alexander Ernstberger en bok om sin upplevelse som Allra-vd och fängelsedömd. (Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Efter flera år i fängelse är nu Alexander Ernstberger ute igen – och lägger fram sin bild i media. Det uppskattar inte av finansrådgivaren Patrick Siegbahn.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Alexander Ernstberger var vd för pensionsbolaget Allra, som kraschade monumentalt när det uppdagades grova oegentligheter.

Det ledde till att Ernstberger tvingades avtjäna ett sexårigt fängelsestraff.

Missa inte: Ernstberger: Kriminalvården är en katastrof. Realtid

Nu är återigen på fri fot och figurerar en hel del i media. Det har fått finansrådgivaren Patrick Siegbahn att skriva en kritisk krönika i Affärsvärlden.

Släpper ny bok

Sedan Ernstberger släpptes har han bland annat gjort en längre intervju i finanstidningen EFN, där han lägger fram sin bild av vad som hände.

”Jag har blivit uthängd i medierna, anklagad, fråntagen allt jag ägde – och till sist dömd. För en affär som gav spararna 27 procents avkastning. Det var tydligen mitt brott”, sa han i maj.

Rättegången mot Allra-grundarna blev uppmärksammad i media. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
ANNONS

I höst släpps också Ernstbergers självbiograf med titeln ”Staten mot kapitalet”.

Enligt förhandsinformationen beskriver boken hans resa från framgångsrik entreprenör till fängelsedömd i en uppmärksammad rättsprocess.

Missa inte: Madoff-offer får tillbaka miljarder – Allra bleknar i jämförelse. Realtid

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Fälldes i hovrätten

Ernstberger dömdes i hovrätten 2021 för bland annat grov trolöshet mot huvudman efter att Allra under åren 2012–2016 genomfört en rad affärer med pensionssparares pengar som enligt domen gynnade bolagsledningen.

Totalt handlade det om värdepappersaffärer där drygt 575 miljoner kronor flyttades via externa parter, bland annat bolag registrerade på Malta och i Dubai.

3 000 kronor mindre i pension – här går systemet mot kollaps 

Många svenskar riskerar en tuff ekonomisk smäll i pensionen.

I tingsrätten friades de åtalade, men hovrätten kom till motsatt slutsats och fällde samtliga på samtliga åtalspunkter.

ANNONS

”Han själv är offret”

Siegbahn menar att boken är en del av en mediestrategi som bland annat inkluderar intervjuer i olika tv- och ekonomikanaler.

Där har Ernstberger återkommande hävdat att affärerna gynnade spararna. Enligt Siegbahn ger detta inte en fullständig bild av konsekvenserna av de aktuella transaktionerna.

”Han säger sig ’stå upp för sanningen, hur hårt det än blåser’, men kommer varken med ett erkännande eller ånger, utan med en berättelse där han själv är offret”, skriver Siegbahn.

Missa inte: Därför kan du behöva byta dina pensionsfonder. Realtid

Har till stor del avvecklats

Siegbahn, som var en av de som först granskade Allra, menar att Ernstbergers beskrivning saknar erkännande av ansvar och i stället framställer honom som ett offer för rättsapparaten.

Allra-skandalen har varit ett av de mest omfattande pensionsrelaterade rättsfallen i Sverige det senaste decenniet och ledde till att Pensionsmyndigheten stoppade samarbetet med bolaget.

ANNONS

Här finns världens bästa – och sämsta – pension

“Man arbetar fyra dagar i veckan för sin lön och en dag i veckan för sin pension.”
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Alexander ErnstbergerAllraSverige
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

Lawyer for IBM Sweden
Placering: Stockholm
Credit and Collections Specialist
Placering: Stockholm
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS