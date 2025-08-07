Ernstberger på PR-turné – sågas av rådgivare

Alexander Ernstberger var vd för pensionsbolaget Allra, som kraschade monumentalt när det uppdagades grova oegentligheter.

Det ledde till att Ernstberger tvingades avtjäna ett sexårigt fängelsestraff.

Nu är återigen på fri fot och figurerar en hel del i media. Det har fått finansrådgivaren Patrick Siegbahn att skriva en kritisk krönika i Affärsvärlden.

Släpper ny bok

Sedan Ernstberger släpptes har han bland annat gjort en längre intervju i finanstidningen EFN, där han lägger fram sin bild av vad som hände.

”Jag har blivit uthängd i medierna, anklagad, fråntagen allt jag ägde – och till sist dömd. För en affär som gav spararna 27 procents avkastning. Det var tydligen mitt brott”, sa han i maj.

I höst släpps också Ernstbergers självbiograf med titeln ”Staten mot kapitalet”.

Enligt förhandsinformationen beskriver boken hans resa från framgångsrik entreprenör till fängelsedömd i en uppmärksammad rättsprocess.

