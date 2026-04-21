Dolt i det finstilta: Därför kan du inte stämma techbolagen

Det framgår av ett nytt forskningsverktyg från Harvard University som kartlägger användarvillkor och integritetspolicyer för över 300 plattformar, däribland TikTok och Instagram, rapporterar Euronews.

Missa inte: Högsta domstolen friar Bonnesen. Realtid

Verktyget, kallat Transparency Hub, innehåller mer än 20 000 dokument och har tagits fram för att göra det enklare för användare att förstå var deras data tar vägen och vilka rättigheter de har.

Kräver högre utbildning för att förstå

En av analysens mest slående slutsatser rör läsbarheten.

Med hjälp av det så kallade Flesch-Kincaid-måttet har forskarna granskat integritetspolicyer från 2016 till 2025 och funnit att ungefär 86 procent av dem numera kräver universitetsutbildning för att förstås.

En annan trend är att plattformarna i allt högre grad styr tvister bort från offentliga domstolar.

Läs även: Juristen: Fritidshus vid vatten kan leda till miljonförlust. Dagens PS

Användare tvingas i stället lösa konflikter genom skiljeförfaranden, en privat process där en neutral tredje part fattar bindande beslut, och i de flesta fall väljer bolagen själva vilka medlare som ska anlitas, enligt Boston University-forskaren Kevin Wrenn. Det innebär i praktiken att rätten att stämma bolaget i domstol tyst försvinner.

Även AI-bolag tillämpar liknande villkor. Nuvarande användaravtal för Anthropic och Perplexity innehåller klausuler som förbjuder grupptalan mot bolagen, skriver Euronews.

Användare som lidit skada tvingas därmed driva sin sak individuellt snarare än kollektivt inför domstol.