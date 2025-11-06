Realtid
Airbagstölder toppar statistiken: "Väldigt dyrt att ersätta"

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Airbags har klättrat till toppen av listan över mest stulna bildelar, visar en rapport från larmtjänsten. Förklaringen ligger i reparationskostnaderna.

När en airbag löser ut efter en olycka krävs en väldigt dyr reparation, vilket gör komponenterna värdefulla på andrahandsmarknaden.

”Det är en väldigt dyr grej att ersätta när en bil har varit i en olycka”, säger Dagens PS motorexpert Åsa Wallenrud till Realtid TV.

Airbagstölder som fenomen är inget nytt, men att komponenterna nu klättrat till toppen markerar ett skifte i brottsstatistiken.

BMW i tjuvarnas fokus

I takt med att allt fler elbilar rullar ut på vägarna förändras också brottsbilden. Katalysatorstölderna, som länge dominerat, minskar när fordonsparkens elektrifiering accelererar.

BMW-förare hamnar högst på tjuvarnas önskelista och har behållit den positionen under lång tid. Volvo (börskurs Volvo) följer tätt bakom som näst mest drabbade märke.

Varför just dessa märken lockar tjuvarna förblir dock oklart.

Så minskar du risken

För att minska stöldrisken rekommenderas klassiska säkerhetsåtgärder: larm, upplysta och övervakade parkeringsplatser samt moderna lösningar som dashcam med rörelsesensor.

Många nyare elbilar har redan sådan övervakning inbyggd.

Synlighet är nyckeln. Att parkera där folk rör sig och där belysningen fungerar avskräcker tjuvar som föredrar att arbeta i skymundan. Kontrollerade områden med kameraövervakning ger ytterligare skydd.

”Sunt förnuft helt enkelt”, sammanfattar Wallenrud.

BilarStöld
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

