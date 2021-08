JP Morgan höjer löner när kampen om talang fördjupas

Åtgärderna återspeglar den heta marknaden för bankanalytiker samt utbrändhet i branschen, där många unga anställda har klagat på att de är överarbetade bland rekordnivåer i affärsflöden. Under måndagen blev det känt att Jefferies Financial Group Inc. höjer lönerna för sina förstaårsanalytiker i USA med 30 procent, en höjning som matchar Goldman Sachs Group Inc. initiativ från förra veckan. Även Wells Fargo & Co. höjer lönerna för vissa positioner, säger en talesperson till Bloomberg .

Lönerallyt började i mars när en grupp med 13 förstaårsanalytiker på Goldman Sachs väckte uppståndelse när de beskrev Wall Street-tillvaron med 100-timmars arbetsveckor. I efterdyningarna har de flesta stora företagen ökat startlönen för sina investeringsbankirer och har lovat att förbättra balansen mellan privat- och arbetsliv.

På JP Morgan kommer juniora försäljnings-, handels- och forskningsanalytiker att få 100 000 dollar, upp från 85 000 dollar. Andraårsanalytiker kommer att gå till 105 000 dollar från 90 000 dollar, och höjningar på 15 000 dollar finns också i beredskap för tredjeårspersonal, som kommer att få 110 000 dollar. Ändringarna träder i kraft i februari, enligt Bloombergs källor.

Wells Fargo höjer grundlönen för vissa kundorienterade positioner i sin företags- och investeringsdel för att "förbli konkurrenskraftiga och anpassade till marknadspraxis.

Rekryterare på Wall Street säger att banker som ännu inte har kommunicerat stora lönehöjningar kan tvingas komma i nivå med 110 000 dollar för att förbli konkurrenskraftiga. Företag som Morgan Stanley, Barclays Plc, Citigroup Inc. och Deutsche Bank AG, som höjde sina förstaårs bankirlöner till 100 000 dollar tidigare i sommar, kan behöva kompensera skillnanden på andra sätt.