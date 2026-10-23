Veckans största enskilda insynsköp gjordes ändå i fastighetsbolaget Sveafastigheter. Där köpte ett bolag med koppling till styrelseledamoten Jens-Fredrik Jalland aktier för 19,2 miljoner kronor.

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Realtid har gått igenom samtliga 127 anmälningar i Finansinspektionens insynsregister med transaktionsdatum mellan den 16 och 23 oktober. Här är de tio största köpen av aktier på marknaden, rangordnade efter belopp.

1. Sveafastigheter – Jens-Fredrik Jalland (via APG Invest AS), 19,2 miljoner kronor

APG Invest AS, som är närstående till styrelseledamoten Jens-Fredrik Jalland i Sveafastigheter, köpte den 16 oktober 613 638 B-aktier till 31,26 kronor styck. Köpet var det sista i en serie. Enligt insynsregistret har bolaget köpt aktier för över 100 miljoner kronor under oktober, och då ingår inte köpen i samband med att sammanslagningen med KlaraBo blev klar den 30 september. Efter fusionen äger Sveafastigheter omkring 26 500 lägenheter. Fastighetsbeståndet är värt cirka 47 miljarder kronor, enligt Capdex. Köpet gjordes via närstående bolag.

2. Sandvik – Johan Molin, styrelseordförande, 12,0 miljoner kronor

Sandviks ordförande Johan Molin köpte den 23 oktober 35 000 aktier till 342,70 kronor. Det var dagen efter att Sandviks tredjekvartalsrapport sänkt aktien med omkring sex procent i öppningshandeln. Orderingången steg 20 procent till 36,9 miljarder kronor och rörelsemarginalen nådde 22,5 procent, men orderingången var ändå lägre än väntat, enligt Finanstid. Molin har köpt Sandvikaktier i stora poster tidigare, bland annat för 36,6 miljoner kronor 2021, enligt Dagens PS.

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3. Kinnevik – Caspar Sjöstrand, tillförordnad finanschef, 4,7 miljoner kronor

Kinneviks tillförordnade finanschef Caspar Sjöstrand köpte den 19 oktober 73 000 B-aktier till 64,79 kronor. Köpet kom fyra dagar efter delårsrapporten. Där steg substansvärdet med omkring en procent till 107,75 kronor per aktie, men det är fortfarande ned 17 procent i år. Vid kvartalsskiftet handlades aktien med 42 procents rabatt, enligt Placera. Kinnevik leds sedan i augusti av Helena Saxon, tidigare finanschef på Investor. Ytterligare en person i Kinneviks ledning köpte aktier under perioden.

4. Kjell Group – Göran Westerberg, styrelseordförande, 3,0 miljoner kronor

Kjell Groups ordförande Göran Westerberg köpte den 22 oktober 156 392 aktier till i snitt 19,15 kronor. Samma dag kom rapporten där elektronikkedjan vände till vinst: rörelseresultatet blev 35,5 miljoner kronor, mot minus 340 miljoner året innan, enligt Börsvärlden. Westerberg har köpt på sig aktier under hela året, och i juli och augusti betalade han runt 14 kronor per aktie, enligt EFN. Den här gången betalade han alltså omkring en tredjedel mer.

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5. Kjell Group – David Zaudy, styrelseledamot (via Cervantes Capital), 2,9 miljoner kronor

Samma dag köpte styrelseledamoten David Zaudy 148 891 aktier till i snitt 19,15 kronor, via bolaget Cervantes Capital. Tillsammans köpte de två styrelseledamöterna Kjellaktier för 5,8 miljoner kronor under rapportdagen. Köpet gjordes via närstående bolag.

6. AFRY – Tom Eriksson, styrelseordförande, 2,4 miljoner kronor

AFRY:s ordförande Tom Eriksson köpte den 22 oktober 20 000 aktier till 117,70 kronor, samma dag som konsultbolaget slog analytikernas vinstprognos. Det justerade rörelseresultatet blev 392 miljoner kronor mot väntade 355 miljoner. Den organiska tillväxten var dock fortsatt negativ, enligt Affärsvärlden.

7. Spiltan – Per Börjesson, vd, 1,8 miljoner kronor

Investmentbolaget Spiltans grundare och vd Per Börjesson köpte den 20 oktober 10 000 aktier till 175,30 kronor.

8. Hemnet – Henrik Lönnevi, styrelseordförande, 1,6 miljoner kronor

Hemnets nya ordförande Henrik Lönnevi köpte den 22 oktober 20 000 aktier till 80 kronor, samma dag som bolaget presenterade sin kvartalsrapport. Intäkterna föll 18 procent, och Hemnet inför gratisannonser och minskar personalen från 184 till omkring 115. Aktien steg ändå över tio procent under förmiddagen, men den har fallit omkring 53 procent i år. Lönnevi, som är vd för Kivra, valdes in i september efter att aktivistägarna Vor Capital och Sprints krävt en ny styrelse, enligt EFN. Konkurrenstrycket från bland andra Booli har E55 skrivit om.

9. Handelsbanken – Michael Green, vd, 1,5 miljoner kronor

Handelsbankens vd Michael Green köpte den 22 oktober 10 000 A-aktier till 147,40 kronor, dagen efter bankens delårsrapport. Han var en av tre i bankledningen som köpte under veckan. Vice vd Dan Lindwall köpte för 0,7 miljoner kronor och finanschefen Mårten Bjurman för 0,6 miljoner. Totalt köpte de tre för 2,8 miljoner kronor.