Frankrike får låna dyrare än USA – första gången sedan 2013

Under torsdagen steg räntan på franska tioåriga statsobligationer med 6,5 baspunkter till 5,06 procent. Det innebär att Frankrike för första gången sedan 2013 får betala högre ränta än USA på tioåriga statslån, rapporterar Reuters.

Redan dagen innan hade den franska tioårsräntan nått 5 procent, den högsta nivån på 24 år, enligt Reuters.

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Skillnaden mot tyska statsobligationer, som räknas som eurozonens säkraste, är nu den största på 15 år.

Flykt till amerikanska statspapper

Att Frankrike passerade USA berodde lika mycket på vad som hände på andra sidan Atlanten. Räntan på amerikanska tioåriga statsobligationer föll med 19,3 baspunkter till 4,953 procent. Det är det största fallet på en dag sedan mars 2023.

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Nedgången kom efter att Metas rapport väckt ny oro för AI-bolagens enorma investeringar. Techaktierna föll kraftigt och investerare sökte skydd i amerikanska statspapper.

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”De roterar ut ur tech, ut ur AI, och in i säkrare affärer, oavsett om det är obligationer eller några av de stora Dow Jones-aktierna”, säger Joe Saluzzi, delägare på Themis Trading, till Reuters.

Så sent som den 7 oktober låg den amerikanska tioårsräntan på 5,36 procent, den högsta nivån sedan april 2002.