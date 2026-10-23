Franska statsobligationer har nu högre ränta än amerikanska. Investerarnas oro för Frankrikes statsfinanser driver upp lånekostnaden, samtidigt som pengar flyr till säkrare tillgångar i USA.
Frankrike får låna dyrare än USA – första gången sedan 2013
Under torsdagen steg räntan på franska tioåriga statsobligationer med 6,5 baspunkter till 5,06 procent. Det innebär att Frankrike för första gången sedan 2013 får betala högre ränta än USA på tioåriga statslån, rapporterar Reuters.
Redan dagen innan hade den franska tioårsräntan nått 5 procent, den högsta nivån på 24 år, enligt Reuters.
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Skillnaden mot tyska statsobligationer, som räknas som eurozonens säkraste, är nu den största på 15 år.
Flykt till amerikanska statspapper
Att Frankrike passerade USA berodde lika mycket på vad som hände på andra sidan Atlanten. Räntan på amerikanska tioåriga statsobligationer föll med 19,3 baspunkter till 4,953 procent. Det är det största fallet på en dag sedan mars 2023.
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Nedgången kom efter att Metas rapport väckt ny oro för AI-bolagens enorma investeringar. Techaktierna föll kraftigt och investerare sökte skydd i amerikanska statspapper.
”De roterar ut ur tech, ut ur AI, och in i säkrare affärer, oavsett om det är obligationer eller några av de stora Dow Jones-aktierna”, säger Joe Saluzzi, delägare på Themis Trading, till Reuters.
Så sent som den 7 oktober låg den amerikanska tioårsräntan på 5,36 procent, den högsta nivån sedan april 2002.
Skulden växer och budgeten kärvar
Frankrikes problem är däremot hemmagjorda. Franska marknader pressades återigen av oro för landets ansträngda statsfinanser och de pågående gatuprotesterna, skriver Reuters.
Statsskulden uppgick vid utgången av juni till nästan 3 600 miljarder euro, motsvarande 119 procent av BNP, enligt Nyhetsbyrån Direkt.
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Regeringen vill få ned budgetunderskottet till 5 procent av BNP till 2027. Men stödet i parlamentet för större nedskärningar är osäkert inför nästa års presidentval, och landets finanspolitiska tillsynsorgan har kallat budgetens ekonomiska antaganden alltför optimistiska, enligt Trading Economics.
Samtidigt planerar den franska skuldförvaltningen Agence France Trésor att låna rekordhöga 340 miljarder euro nästa år för att finansiera underskottet och refinansiera förfallande lån.
Räntenotan stiger
Det är just refinansieringen som gör den högre marknadsräntan kännbar. Den franska staten betalar inte 5 procent på hela sin befintliga skuld, men varje nytt lån som ersätter ett gammalt blir dyrare.
Som Realtid tidigare skrivit förfaller mer än 1 000 miljarder dollar i fransk statsskuld fram till 2030. OECD har varnat för att skulden kan nå 200 procent av BNP till 2050 utan omfattande nedskärningar.
Den franska regeringen räknar med att räntekostnaderna når 91,2 miljarder euro 2027, enligt Econotimes.
Frankrike betalar redan högre ränta än både Grekland och Spanien, länder som en gång var symboler för eurokrisen.
Oron har även slagit mot valutan. Euron har fallit till sin lägsta nivå på 17 månader med Frankrikes skulder i centrum.