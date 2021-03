Jacobs slutför PA-affär

Jacobs investering, under private-equity liknande former, ska enligt ett pressmeddelande bidra till PA:s fortsatta globala tillväxt genom geografisk expansion och ytterligare förvärv. Möjligheten för anställda att även fortsättningsvis äga aktier i PA ska ha varit en av flera viktiga delar av transaktionen.



Jacobs investering trädde i kraft den 2 mars 2021 efter att 99,9 procent av PA:s aktieägare röstat för transaktionen som då även fått myndighetsgodkännande i Storbritannien. Teckningsrätten till aktier utnyttjades fullt ut av anställda, vilket ses som ett bevis på anställdas engagemang i PA:s fortsatta tillväxt. PA värderas enligt denna transaktion till 1,825 miljarder pund.



PA:s nuvarande huvudägare The Carlyle Group (Carlyle) avslutar härmed sin investeringsperiod på fem år då EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) ska enligt pressmeddelandet mer än fördubblats och den genomsnittliga omsättningstillväxten varit 12 procent.

Jacobs slutförde affären i enlighet med de villkor som meddelades den 30 november 2020. Transaktionen finansierades genom en kombination av kontanta medel och lån.

Rothschild & Co var exklusiv finansiell rådgivare och Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP juridisk rådgivare till Jacobs. JP Morgan och HSBC fungerade som finansiella rådgivare till The Carlyle Group och PA. Linklaters tjänade som juridisk rådgivare till The Carlyle Group och PA, och Dickson Minto fungerade som juridisk rådgivare till PA: s ledning.