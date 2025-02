Vad Silicon Valleys bokhylla avslöjar om framtidens politik

Silicon Valley har alltid varit en plats där stora idéer föds. Men vilka idéer styr de personer som kontrollerar några av världens största techbolag?

Enligt en analys av Henry Farrell i Bloomberg avslöjar den så kallade ”Silicon Valley-kanonen” – en inofficiell lista över inflytelserika böcker inom techindustrin – en tydlig ideologisk linje.

Böcker som The Sovereign Individual, Zero to One av Paypal-grundaren Peter Thiel och Seeing Like a State har blivit standardläsning för teknikelitens ledare och investerare.

Staten ett hinder

Farrell menar att denna kanon inte bara fungerar som inspiration för entreprenörer, utan också ger en sammanhållen bild av hur makt och samhälle bör organiseras.

Silicon Valley har enligt honom vision där staten ses som ett hinder och entreprenörer som de enda sanna förändringsagenterna.

Techeliten ser demokratiska institutioner som ineffektiva och i behov av disruptiv innovation.