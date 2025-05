Techjättarna jublar: USA gör det lättare att sälja AI-chip

Chefer deltog i möte

En talesperson för handelsdepartementet meddelade sent på onsdagen att en ny, förenklad regel kommer att ersätta den tidigare, med syftet att ”frigöra amerikansk innovation och säkra USA:s dominans inom AI”.

Flera toppchefer inom techbranschen har uttryckt sitt stöd för en mindre restriktiv AI-politik, däribland OpenAI:s vd Sam Altman och AMD:s vd Lisa Su.

Under ett möte i senaten under torsdagen, där både politiker och näringslivsföreträdare träffades, nämnde Altman bland annat Apples planer på att bygga världens största AI-träningsanläggning i Texas – ett projekt där OpenAI spelar en central roll.

Skydd av barn diskuterades

Den republikanske senatorn Ted Cruz från Texas, en av beslutets största förespråkare, avslöjade samtidigt att han inom kort kommer att presentera ett lagförslag för en ”AI-regulatorisk sandlåda”.

Denna hämtar inspiration från Bill Clintons avregleringspolitik under internets tidiga era, enligt CNN.

Men även om samtalet till stor del handlade om exportregler och innovation togs även AI:s etiska aspekter upp. Bland annat diskuterades skydd av barn från AI-baserade appar och chatbotars tillförlitlighet. Altman välkomnade möjligheten att samarbeta kring nya riktlinjer.

Aktien stack iväg

På marknaden reagerade investerarna omedelbart på nyheten. Nvidia, världsledande tillverkare av AI-chip, steg initialt med 1,4 procent på torsdagen efter att ha ökat 3 procent dagen innan.

Men aktien svängde under dagens lopp och slutade till sist nära oförändrat, skriver Yahoo Finance.

AMD, Nvidias främsta konkurrent inom chipsegmentet, såg en starkare utveckling.

Efter att ha stigit 2 procent under onsdagen ökade aktien med ytterligare 1,3 procent på torsdagen – trots viss vinsthemtagning efter en toppnotering på plus 5 procent under dagen.

