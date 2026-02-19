Syns du på Google men inte i ChatGPT? Det kan bli ett problem

De flesta sökningarna görs fortfarande i Google

Wahlgren lyfter två datapunkter som går emot bilden av ett snabbt skifte. En jämförande studie mellan ChatGPT och Google visar att fler sökningar fortfarande görs i Google.

Global trafikdata visar dessutom att Google står för 39 procent av den organiska trafiken, medan endast 0,2 procent kommer från ChatGPT.

Adobe ”Mer användning av AI-verktyg minskade synlighet”

Adobes Nordenchef Franck Attia berättar att företaget märkte hur deras varumärkessynlighet minskade när folk började använda AI-verktyg snarare än googling.

”Vi blev vår egen ’Customer Zero’”, säger Attia. Vi fick själva känna av konsekvenserna av att vår sida inte var optimerad för AI‑läsning”.

Produkter som tidigare låg högt i sökresultaten syntes plötsligt mindre i AI‑genererade svar.

”Språkmodeller prioriterar inte nyckelord, utan kontext, tydlighet och trovärdighet”, fortsätter han.

Adobe insåg att de behövde agera och hitta en lösning, inte bara för det egna företagets skull, utan även för andra företag som på samma sätt riskerar att bli osynliga när sökbeteenden förändras.

GEO och SEO har samma grundtänk

Enligt Wahlgren har grunderna i hur sök fungerar inte förändrats särskilt mycket. För att både sökmotorer och språkmodeller ska lita på en källa måste den uppfattas som trovärdig och auktoritativ.

Trovärdighet handlar om att informationen är korrekt, tydlig och konsekvent. Auktoritet handlar om att andra oberoende aktörer hänvisar till innehållet, till exempel genom länkar, omnämnanden eller artiklar.

Ju fler oberoende källor som pekar på samma information, desto större chans att både Google och en språkmodell väljer att lyfta fram den.

Verktyget ger bättre synlighet enligt Adobe

Adobe menar att deras relativt nya verktyg LLM Optimizer har ökat deras synlighet i språkmodeller som Chat GPT.

Verktyget installeras direkt på ett företags webbplats och kommer kontinuerligt med förslag på förbättringar. Adobe har själva valt att strukturera om sin sida för att bli mer synliga.

Glöm inte helheten

Wahlgren varnar för att företag kastar sig över nya modeord och glömmer helheten.

”Kasta inte ut SEO om du hoppar på tåget med GEO. Det handlar om att se allt som en helhet. Du har en sida som ska optimeras för att så många som möjligt ska hitta fram”, säger han.

Han betonar också att ingen vet hur snabbt utvecklingen går.

”Hur det ser ut om två år vet ingen. Google själva är tydliga med att bra SEO fortfarande fungerar även i en AI‑driven sökvärld.”

Wahlgren konstaterar att det är omöjligt att på ett tillförlitligt sätt mäta hur väl företag syns i svar från stora språkmodeller, eftersom användarnas prompts inte är offentliga och svaren varierar kraftigt beroende på formulering.

