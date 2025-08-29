Här är landet som triplar sin AI-budget

Sydkorea har föreslagit att tredubbla sin budget för artificiell intelligens nästa år till mer än 10 biljoner won, cirka 68 miljarder svenska kronor, rapporterar Nikkei Asia.

President Lee Jae Myungs regering ser satsningen som viktig då de vill att tekniken ska anammas inom allt från robotteknik och bilar till sjukvård och offentliga tjänster.

Ingen framtid utan AI

När budgeten för 2026 lades fram under fredagen meddelade finansminister Koo Yun-cheol att Sydkorea kommer att köpa 15 000 grafikprocessorer för 2 biljoner won.

Landet ska också utbilda 11 000 AI-experter vid 24 forskarskolor. Samtidigt kommer regeringen också investera 375 miljarder won i investeringsfonder för att sprida pengar till AI-startups.

”Jag tror att vi inte har någon framtid om vi hamnar efter efter inom fysisk AI, som tillämpar AI i våra liv”, sa Koo Yun-cheol under en presskonferens.