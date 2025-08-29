Realtid
Här är landet som triplar sin AI-budget

Sydkoreas president Lee Jae Myung vill satsa på AI. Foto: (Cliff Owen / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Sydkorea vill ha mer AI i hela samhället. Därför storsatsar man nu på tekniken och föreslår att man ska avsätta tre gånger så mycket pengar som tidigare till AI.

Sydkorea har föreslagit att tredubbla sin budget för artificiell intelligens nästa år till mer än 10 biljoner won, cirka 68 miljarder svenska kronor, rapporterar Nikkei Asia.

President Lee Jae Myungs regering ser satsningen som viktig då de vill att tekniken ska anammas inom allt från robotteknik och bilar till sjukvård och offentliga tjänster.

Ingen framtid utan AI

När budgeten för 2026 lades fram under fredagen meddelade finansminister Koo Yun-cheol att Sydkorea kommer att köpa 15 000 grafikprocessorer för 2 biljoner won.

Landet ska också utbilda 11 000 AI-experter vid 24 forskarskolor. Samtidigt kommer regeringen också investera 375 miljarder won i investeringsfonder för att sprida pengar till AI-startups.

”Jag tror att vi inte har någon framtid om vi hamnar efter efter inom fysisk AI, som tillämpar AI i våra liv”, sa Koo Yun-cheol under en presskonferens.

Sydkorea satsar på inhemsk produktion

Sydkorea ser framförallt hur grannen Kina, och bundsförvanten USA, satsar stora mängder på AI-teknologi och de vill inte hamna efter.

Landet har redan tidigare gett några av sina största företag och lovande startups i uppdrag att bygga en nationell grundläggande AI-modell med huvudsakligen inhemsk teknik, rapporterar CNBC.

Projektet skiljer sig därmed på många sätt från andra nationella AI-satsningar där fokus ligger på just den inhemska produktionen.

”Medan oberoende AI är en växande trend, är Sydkoreas tillvägagångssätt unikt. Landet strävar efter att kombinera sin dominans inom minneschipproduktion med utvecklingen av inhemsk AI”, säger Nick Patience på Futurum Group till CNBC.

Sydkorea har också redan mycket av den infrastruktur som krävs för att på allvar kunna utveckla AI. Till exempel tillverkar SK Hynix högbandbreddsminne (HBM) vilket är avgörande för Nvidias produkter.

Även den globala jätten Samsung, som är en stor aktör inom minnen, är behjälplig när det kommer till utveckling av AI.

AISydkorea
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

