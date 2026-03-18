Spionprogram upptäckt i Iphone – hotar miljoner användare

Forskare har upptäckt ett avancerat spionprogram som kan infektera hundratals miljoner Iphone-enheter.

Den nya skadliga koden, kallad Darksword, har spridits via ett stort antal webbplatser i Ukraina och utnyttjar sårbarheter i äldre versioner av Apples operativsystem.

Bakom upptäckten står säkerhetsföretag och forskare kopplade till bland andra Google.

Inte första gången

Analysen visar att verktyget kan användas för att stjäla känslig information, inklusive data från kryptoplånböcker.

Detta är den andra upptäckten av avancerad Iphone-skadlig kod på kort tid. Tidigare i mars identifierades ett annat verktyg, vilket tyder på att marknaden för sofistikerade attacker mot mobila enheter växer snabbt, skriver Wired.

Till skillnad från tidigare, då liknande teknik främst användes av statliga aktörer, verkar dessa verktyg nu spridas bredare och användas i kommersiella eller kriminella syften.

Enligt forskarna har Darksword riktats mot användare i flera länder, däribland Saudiarabien, Turkiet och Malaysia.

Blockerats i Safari

Vissa attacker kopplas till kommersiella övervakningsföretag, medan andra misstänks ha kopplingar till statliga aktörer.

Sårbarheten gäller främst äldre versioner av operativsystemet iOS, och även om Apple har åtgärdat bristerna i senare uppdateringar, uppskattas fortfarande hundratals miljoner enheter vara exponerade, skriver Reuters.

Många användare har ännu inte installerat de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Apple uppger att identifierade skadliga webbplatser har blockerats i webbläsaren Safari och betonar vikten av att hålla sina enheter uppdaterade.

