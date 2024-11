Ryska hackare attackerade Firefox-användare

IT & tech

Danska appen herre på täppan i Sverige

Danska Go Wish växer snabbt i Sverige. Postnords önskelist-app har redan nått hundratusentals användare som hoppas på färre julklappar. Den danska appen Go Wish, som låter användare skapa och dela önskelistor, har blivit viral i Sverige. Appen har laddats ner över en halv miljon gånger och toppar listorna på App Store. Go Wish lanserades ursprungligen …