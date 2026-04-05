Reporter utsatt för nordkoreansk attack – vill varna andra

Nordkoreanska hackergrupper fortsätter att rikta in sig på kryptobranschen – och använder allt mer sofistikerade metoder för att lura sina offer.

Ett färskt fall visar hur även erfarna reportrar kan hamna i skottlinjen.

En journalist i USA fick i slutet av mars en varning från sin arbetsgivares IT-avdelning om misstänkt aktivitet i datorn.

Nordkorea tros ligga bakom

En nedladdad fil visade sig innehålla kod som kunde registrera tangenttryckningar, spela in skärmen och ge angripare tillgång till lösenord och appar.

Händelsen utlöstes efter att reportern klickat på en länk som utgav sig för att vara en videokonferenstjänst, skriver Fortune.

Bakom attacken misstänks aktörer kopplade till Nordkorea stå. Landet har under flera år byggt upp en omfattande cyberverksamhet för att kringgå internationella sanktioner, där kryptotillgångar blivit ett centralt mål.

Enligt analyser från branschen stals digitala tillgångar motsvarande miljarder dollar under 2025.