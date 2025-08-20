Realtid
Realtid.se
IT & tech

Kriminella hackare utvecklar egen AI – attackerna ökar

hackare
AI har gjort det möjligt för hackare att ändra sitt arbete på flera sätt. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

AI har redan förändrat mångas arbetsliv – och kriminella hackare är inget undantag. Nu är det rusning på cybersäkerhetsprodukter för att skydda sig från bedragarna.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ända sedan internets födelse har det funnits kriminella som har försökt lura andra på nätet.

I takt med att cybersäkerheten stadigt blev bättre runt millennieskiftet blev det också svårare för hackare – men det förändrades i ett slag med generativ AI.

Nu kan hackare använda sig av stora språkmodeller för att rikta in sig på fler mål än tidigare, skriver The Economist.

Missa inte: Nordkoreas hackare stjäl krypto till statskassan. Realtid

Utvecklat egen AI

Sedan lanseringen av ChatGPT 2022 har AI blivit ett kraftfullt verktyg även för kriminella.

Där dessa hackare tidigare behövde dyra resurser och team av specialister kan nu mycket av arbetet automatiseras med språkmodeller och skräddarsydda AI-verktyg.

ChatGPT är en av apparna som används flitigt av bedragare för att kunna nå nya mål. (Foto: Michael Dwyer/AP/TT).
ANNONS

Bedragarna använder modeller för att generera falska mejl, röstsamtal och videoklipp som lurar anställda att öppna dörrar till företagens system.

Prenumerationer på AI-modeller som utvecklades av cyberbrottslingar, exempelvis Xanthorox, kostar bara några hundra dollar i månaden och ger tillgång till funktioner som deepfake-produktion och automatiserad datainsamling, enligt Scientific American.

Missa inte: Ryska hackare tog över norsk energianläggning. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Har redan provats

Den andra stora förändringen är att AI nu integreras i själva attackerna. Skadlig kod kan byggas för att interagera med språkmodeller i realtid.

När ett intrång fastnar i ett skyddssystem kan koden be om hjälp från en AI-tjänst i molnet för att generera nya sätt att ta sig vidare.

Denna typ av självlärande skadlig kod har redan testats i attacker mot ukrainska försvars- och säkerhetssystem.

Missa inte: Felaktiga AI-svar kan stå företag dyrt: ”Många attacker”. Realtid

ANNONS

Tros öka i omfattning

Företag runt om i världen märker snabbt av konsekvenserna. Enligt IBM var AI involverad i var sjätte dataintrång under det senaste året och i två av fem phishingförsök riktade mot företagsmejl.

Konsultfirman Deloitte uppskattar att AI-drivna bedrägerier kan kosta företag globalt 40 miljarder dollar årligen till 2027, upp från 12 miljarder år 2023.

Den ökade hotbilden har också skapat en boom för cybersäkerhetsbranschen.

Missa inte: Google larmar: Uppdatera din webbläsare nu. Dagens PS

Cybersäkerhet ett hett område

Gartner räknar med att företagens investeringar i säkerhet ökar med 25 procent mellan 2024 och 2026 och når 240 miljarder dollar.

Aktierna i Nasdaq CTA Cybersecurity Index har under det senaste året stigit i samma takt, vilket är mer än det bredare Nasdaq-indexet.

ANNONS

Stora bolag inom sektorn rapporterar kraftiga vinstlyft och genomför omfattande uppköp. Palo Alto Networks har de senaste månaderna köpt både CyberArk för 25 miljarder dollar och Protect AI för 700 miljoner, skriver Financial Times.

Missa inte: Så stoppar du hackaren – tre enkla steg. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS