Kriminella hackare utvecklar egen AI – attackerna ökar

Ända sedan internets födelse har det funnits kriminella som har försökt lura andra på nätet.

I takt med att cybersäkerheten stadigt blev bättre runt millennieskiftet blev det också svårare för hackare – men det förändrades i ett slag med generativ AI.

Nu kan hackare använda sig av stora språkmodeller för att rikta in sig på fler mål än tidigare, skriver The Economist.

Utvecklat egen AI

Sedan lanseringen av ChatGPT 2022 har AI blivit ett kraftfullt verktyg även för kriminella.

Där dessa hackare tidigare behövde dyra resurser och team av specialister kan nu mycket av arbetet automatiseras med språkmodeller och skräddarsydda AI-verktyg.

ChatGPT är en av apparna som används flitigt av bedragare för att kunna nå nya mål. (Foto: Michael Dwyer/AP/TT).

Bedragarna använder modeller för att generera falska mejl, röstsamtal och videoklipp som lurar anställda att öppna dörrar till företagens system.

Prenumerationer på AI-modeller som utvecklades av cyberbrottslingar, exempelvis Xanthorox, kostar bara några hundra dollar i månaden och ger tillgång till funktioner som deepfake-produktion och automatiserad datainsamling, enligt Scientific American.

