AI har redan förändrat mångas arbetsliv – och kriminella hackare är inget undantag. Nu är det rusning på cybersäkerhetsprodukter för att skydda sig från bedragarna.
Kriminella hackare utvecklar egen AI – attackerna ökar
Ända sedan internets födelse har det funnits kriminella som har försökt lura andra på nätet.
I takt med att cybersäkerheten stadigt blev bättre runt millennieskiftet blev det också svårare för hackare – men det förändrades i ett slag med generativ AI.
Nu kan hackare använda sig av stora språkmodeller för att rikta in sig på fler mål än tidigare, skriver The Economist.
Utvecklat egen AI
Sedan lanseringen av ChatGPT 2022 har AI blivit ett kraftfullt verktyg även för kriminella.
Där dessa hackare tidigare behövde dyra resurser och team av specialister kan nu mycket av arbetet automatiseras med språkmodeller och skräddarsydda AI-verktyg.
Bedragarna använder modeller för att generera falska mejl, röstsamtal och videoklipp som lurar anställda att öppna dörrar till företagens system.
Prenumerationer på AI-modeller som utvecklades av cyberbrottslingar, exempelvis Xanthorox, kostar bara några hundra dollar i månaden och ger tillgång till funktioner som deepfake-produktion och automatiserad datainsamling, enligt Scientific American.
Har redan provats
Den andra stora förändringen är att AI nu integreras i själva attackerna. Skadlig kod kan byggas för att interagera med språkmodeller i realtid.
När ett intrång fastnar i ett skyddssystem kan koden be om hjälp från en AI-tjänst i molnet för att generera nya sätt att ta sig vidare.
Denna typ av självlärande skadlig kod har redan testats i attacker mot ukrainska försvars- och säkerhetssystem.
Tros öka i omfattning
Företag runt om i världen märker snabbt av konsekvenserna. Enligt IBM var AI involverad i var sjätte dataintrång under det senaste året och i två av fem phishingförsök riktade mot företagsmejl.
Konsultfirman Deloitte uppskattar att AI-drivna bedrägerier kan kosta företag globalt 40 miljarder dollar årligen till 2027, upp från 12 miljarder år 2023.
Den ökade hotbilden har också skapat en boom för cybersäkerhetsbranschen.
Cybersäkerhet ett hett område
Gartner räknar med att företagens investeringar i säkerhet ökar med 25 procent mellan 2024 och 2026 och når 240 miljarder dollar.
Aktierna i Nasdaq CTA Cybersecurity Index har under det senaste året stigit i samma takt, vilket är mer än det bredare Nasdaq-indexet.
Stora bolag inom sektorn rapporterar kraftiga vinstlyft och genomför omfattande uppköp. Palo Alto Networks har de senaste månaderna köpt både CyberArk för 25 miljarder dollar och Protect AI för 700 miljoner, skriver Financial Times.
