I skuggan av LLM:erna – AI firar 70 år

”Att hävda att AI började 2022 är direkt felaktigt”, säger Pontus Wärnestål, biträdande professor vid Högskolan i Halmstad.

Även ChatGPT bygger på så kallad transformer-teknik som kom redan 2017. Fältet är dock betydligt äldre än så. Det formella startskottet brukar sättas till 1956 och sedan dess har tekniken gått igenom flera vågor av genombrott, bakslag och nytändningar.

AI redan del av vardagen

Problemet med det snäva fokuset på språkmodeller är att mycket annan AI hamnar i skymundan, trots att den redan spelar stor roll i vardagen.

”Spamfiltret i din mejl är AI. Rekommendationerna på streamingtjänster är AI”, säger Wärnestål.

Det handlar ofta om klassisk maskininlärning eller statistiska modeller snarare än språkbaserade system. Andra exempel är bildigenkänning som används för prissättning av second hand-föremål, eller system som analyserar stora datamängder för att förstå biologiska ekosystem.

”Prediktion och dataanalys är också AI, även om det inte ser ut som en chattbot.”

Läs mer:

Musk: ”De är skyldiga mig allt” – kräver miljardnota. Realtid

ANNONS

Risk för att hajpen skymmer sikten

Frågan är om det massiva fokuset på LLM:er gynnar eller skadar utvecklingen för artificiell intelligens i stort. Svaret är inte självklart.

”Just nu finns det en övertro på språkmodeller”, säger Wärnestål. Det riskerar att tränga undan andra, mer ändamålsenliga AI-lösningar.

Samtidigt kan hajpen skapa ringar på vattnet i form av investeringar och intresse även för annan AI. Men om förväntningarna skruvas upp för långt finns en baksida.

”Blir det en bubbla som spricker kan AI som helhet få en backlash.”

Det har hänt förr. Fältet har redan genomlevt tre så kallade AI-vintrar sedan 1950-talet. En fjärde är inte omöjlig.