Allt fler vill bort från ständig skärmtid, notiser och digital stress. Den längtan har skapat en oväntad marknad: fasta telefoner. När 29‑åriga Cat Goetze såg hur människor började söka analoga pauser, bestämde hon sig för att agera. På ett år omsatte hennes bolag Physical Phones över 7 miljoner kronor.
Hon bygger miljonbolag – på fasta telefoner
Cat Goetze beskriver hur hon själv försökte minska sin skärmtid efter pandemin. Hon saknade känslan av att lyfta en fysisk lur, men insåg snabbt att en traditionell fast telefon krävde både nytt nummer och ett dyrt abonnemang. I stället började hon experimentera med en egen lösning.
Detta skriver Dagens PS om med hänvisning till CNBC.
Idén floppar – tills trenden vänder
Den första prototypen, en rosa telefonlur kopplad till mobilen via Bluetooth, lade hon upp på TikTok 2023. Ingen reagerade. Inga likes, inga beställningar.
Två år senare såg läget helt annorlunda ut. Goetze hade byggt upp en publik genom sitt varumärke CatGPT, där hon pratar om AI och digital hälsa.
Samtidigt växte samtalet om mobilberoende. När hon återupplivade idén i en ny video exploderade intresset. Klippet fick över åtta miljoner visningar och försäljningen tog fart direkt.
”Som kreatör måste du fånga tidsandan”, berättar Goetze. ”När jag tog upp idén igen var marknaden redo.”
Nostalgi möter modern teknik
Physical Phones ser ut som klassiska fasta telefoner men fungerar via Bluetooth. De ringer samtidigt som mobilen, aktiverar röstassistenter och fungerar med FaceTime och Whatsapp.
Sortimentet består av tre modeller: lur, väggtelefon och en variant med nummerskiva. Priset ligger mellan 90 och 110 dollar.
Miljonomsättning – men också tuffa beslut
Förhandsbeställningarna sommaren 2025 finansierade hela första produktionsrundan. På tre dagar passerade försäljningen 120 000 dollar.
Totalt omsatte bolaget 789 000 dollar under året, med en vinst på cirka 4 miljoner kronor.
Men resan var inte friktionsfri. Höga tullar och dyra flygtransporter åt upp marginalerna. För att hinna leverera före jul valde Goetze att flyga in hela lagret, en kostnad på nästan 74 000 dollar.
”Det slog hårt mot vinsten, men det var nödvändigt för att visa kunderna att vi levererar”, säger hon.
I dag har Physical Phones sålt över 7 500 telefoner. Goetze rider vidare på en trend som bara växer.
