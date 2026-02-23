Hon bygger miljonbolag – på fasta telefoner

Cat Goetze beskriver hur hon själv försökte minska sin skärmtid efter pandemin. Hon saknade känslan av att lyfta en fysisk lur, men insåg snabbt att en traditionell fast telefon krävde både nytt nummer och ett dyrt abonnemang. I stället började hon experimentera med en egen lösning.

Idén floppar – tills trenden vänder

Den första prototypen, en rosa telefonlur kopplad till mobilen via Bluetooth, lade hon upp på TikTok 2023. Ingen reagerade. Inga likes, inga beställningar.

Två år senare såg läget helt annorlunda ut. Goetze hade byggt upp en publik genom sitt varumärke CatGPT, där hon pratar om AI och digital hälsa.

Samtidigt växte samtalet om mobilberoende. När hon återupplivade idén i en ny video exploderade intresset. Klippet fick över åtta miljoner visningar och försäljningen tog fart direkt.

”Som kreatör måste du fånga tidsandan”, berättar Goetze. ”När jag tog upp idén igen var marknaden redo.”

