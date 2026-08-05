Det är skiftbyte i AI-fabriken. Chefsforskaren på Google, Jeff Dean, går vidare för att starta eget, meddelar bolaget.
Googles AI-chef slutar – stuvar om i ledningen
Google genomför en större omorganisation av sin AI-verksamhet.
Det kommer samtidigt som företagets mångårige chefsforskare Jeff Dean lämnar bolaget efter 27 år för att starta ett eget företag.
Dean, som anses vara en av Googles mest inflytelserika tekniska profiler, har varit med sedan 1999 och spelat en central roll i utvecklingen av flera av bolagets viktigaste tekniska genombrott.
Ingen schism
Men det är ingen schism bakom det hela, åtminstone inte enligt partnerna själva. Google meddelar avhoppet i samförstånd och Alphabet kommer dessutom att investera i den nya verksamheten, skriver CNBC.
Samtidigt genomförs förändringar i ledningen för Google DeepMind, bolagets AI-division. Demis Hassabis lämnar det operativa ansvaret och blir i stället styrelseordförande för enheten.
Han ska framöver fokusera på långsiktiga strategiska frågor och samarbeta närmare med Alphabets vd Sundar Pichai kring företagets övergripande AI-strategi.
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Tuff konkurrens i branschen
Den dagliga ledningen tas över av Koray Kavukcuoglu, som i dag är teknisk chef och chefsarkitekt för AI inom DeepMind.
Han får titeln senior vice vd och ansvarar bland annat för utvecklingen av Gemini 4, nästa generation av Googles stora AI-modell.
Förändringarna kommer i en period då konkurrensen inom artificiell intelligens är intensiv och de största teknikbolagen investerar miljardbelopp i nya AI-modeller och infrastruktur.
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Haft mycket ansvar
Google har under de senaste åren samlat stora delar av sin AI-utveckling inom DeepMind för att stärka sin position mot rivaler som OpenAI, Microsoft och Anthropic.
Jeff Dean har under sin tid på Google varit en nyckelperson bakom flera av företagets mest betydelsefulla tekniska innovationer och har haft en central roll i utvecklingen av maskininlärning och AI.
Hans nya bolag ska enligt Google vara ett fristående bolag med inriktning på att påskynda forskning och tekniska genombrott inom maskininlärning, vetenskap och ingenjörskonst.
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