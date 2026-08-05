Googles AI-chef slutar – stuvar om i ledningen

Google genomför en större omorganisation av sin AI-verksamhet.

Det kommer samtidigt som företagets mångårige chefsforskare Jeff Dean lämnar bolaget efter 27 år för att starta ett eget företag.

Dean, som anses vara en av Googles mest inflytelserika tekniska profiler, har varit med sedan 1999 och spelat en central roll i utvecklingen av flera av bolagets viktigaste tekniska genombrott.

Ingen schism

Men det är ingen schism bakom det hela, åtminstone inte enligt partnerna själva. Google meddelar avhoppet i samförstånd och Alphabet kommer dessutom att investera i den nya verksamheten, skriver CNBC.

Samtidigt genomförs förändringar i ledningen för Google DeepMind, bolagets AI-division. Demis Hassabis lämnar det operativa ansvaret och blir i stället styrelseordförande för enheten.

Han ska framöver fokusera på långsiktiga strategiska frågor och samarbeta närmare med Alphabets vd Sundar Pichai kring företagets övergripande AI-strategi.

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