Altman imponeras av Kinas techbolag: "Otroligt snabba"

AI-racet står i mångt och mycket mellan USA och Kina.

Det vet OpenAI:s vd Sam Altman om, som beskriver kinesiska teknikbolags framsteg som ”otroligt snabba”.

I en intervju med CNBC säger han att utvecklingen sker i hög takt när det gäller all sorts teknik, inte minst inom artificiell intelligens.

Vill tillverka egna chip

Uttalandet kommer samtidigt som Kina och USA tävlar om att nå så kallad artificiell generell intelligens, AGI, där AI-system matchar mänsklig kapacitet.

Enligt Altman ligger kinesiska bolag nära den globala frontlinjen inom vissa områden, medan de släpar efter inom andra.

Landet satsar dessutom stort på att bygga upp inhemska chiptillverkare som på sikt kan utmana aktörer som Nvidia.

Har tagit in 70 miljarder dollar

Samtidigt fokuserar OpenAI på att stärka sina intäktsströmmar.

Bolaget, som enligt uppgifter tagit in omkring 70 miljarder dollar från investerare och nu uppges arbeta med en ännu större kapitalrunda, överväger att införa annonser i ChatGPT.

Först planeras tester i USA, med ambitionen att senare rulla ut globalt.

Trots lönsamhetsdiskussioner prioriterar bolaget fortsatt snabb tillväxt, enligt Altman.