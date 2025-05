AI kan snabba upp vägen till nya mediciner

Kan redan utföra enklare uppgifter

AI kan i nuläget främst användas till enklare uppgifter, som att kontrollera att en läkemedelsansökan är komplett, vilket kan påskynda återkopplingen till läkemedelsutvecklare.

Mer avancerade användningar kräver rigorösa tester och tydliga riktlinjer. Rafael Rosengarten, medgrundare till Alliance for AI in Healthcare, efterlyser just sådana ramar.

”Maskinerna är oerhört skickliga på att lära sig, men vi måste säkerställa att de lär sig rätt saker”, säger han.

Samtidigt pågår ett arbete inom hela den amerikanska regeringen för att se till att AI-system som används i offentlig sektor uppfyller strikta krav på säkerhet och dataskydd. OpenAI lanserade tidigare i år ChatGPT Gov, en specialanpassad version av chatboten för myndighetsbruk.

Långsiktigt intresse för AI

Även om AI endast kan påverka en liten del av den långa utvecklingskedjan för nya läkemedel ser många det som ett viktigt första steg.

”Att läkemedel granskas snabbt och säkert är avgörande för patienterna. Men vi måste närma oss tekniken på ett försiktigt och riskbaserat sätt”, säger Andrew Powaleny från läkemedelsindustrins branschorganisation PhRMA.

Det är tydligt att FDA:s intresse för AI är långsiktigt.

Redan i december 2023 utannonserade myndigheten ett forskarstipendium med fokus på stora språkmodeller inom precisionsmedicin, läkemedelsutveckling och regulatorisk vetenskap.

