Internationella storbanker kvar i företag anslutna till militärjunta

Dessa företag har antingen direkta och långvariga kommersiella band till Myanmars militär eller till statliga enheter som militären nu kontrollerar till följd av kupen den 1 februari 2021. Det inkluderar Bharat Electronics Inc, ett företag som levererar försvarsutrustning till Myanmars militär, POSCO, en av Myanmars militärs närmaste internationella affärspartners och åtta olje- och gasföretag inklusive Chevron, Shell och Total. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakom undersökning står Bank Track, en obunden organisation som granskar finansiella investeringar med fokus på mänskliga rättigheter. Aktivistgruppen Justice For Myanmar har bistått i kartläggningen.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), JP Morgan Chase, UBS, Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo och BNP Paribas identifierades alla med ett aktieinnehav till ett värde över 1 miljard US-dollar i 18 företag.

MUFG har aktier i dessa företag värda över 5 miljarder US-dollar, med SMFG och JP Morgan Chase inte är långt efter och innehar aktier värda över 4 miljarder dollar vardera. Goldman Sachs äger 5,7 procent av aktierna i Bharat Electronics som tillhandahåller militär utrustning till Myanmar.

Enligt DN finns även Nordea, Swedbank och SEB finns med i rapporten. Det handlar om innehav i bolag inom bland annat energi och telekom.

–Det är tydligt vad bankerna måste göra enligt OECD: s riktlinjer: de måste omedelbart avyttra de företag som har direkta eller långvariga band med militären och engagerar sig med de andra företagen och insistera på att de följer FN:s vägledning och stoppar alla betalningar till juntan. Om de inte gör det kommer bankerna att anses vara delaktiga i de allvarliga brotten som begås av Myanmars militär, säger Hannah Greep, kampanjledare för mänskliga rättigheter på Bank Track i en skriftlig kommentar.

Det är nu nästan fyra månader sedan militärkupen började i Myanmar. Sedan dess har över 810 personer, inklusive barn, dödats av Myanmars säkerhetsstyrkor.

