Ingmar Rentzhog, vd och Grundare, We Don't Have Time, intervjuas i samband med sin keynote på ESG-dagen den 26 oktober på Kungsgatan i centrala Stockholm i detta specialavsnitt av podden. Vad var den röda tråden under dagen, vad var budskapet i hans keynote och vilka slutsatser kan man dra från hans perspektiv efter att ha lyssnat på de 30+ talare som deltog i programmet?

Programledare: Joakim Båge