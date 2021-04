Ingmar Rentzhog: "För att lyckas lösa klimatkrisen behövs alla entreprenörer"

Startup 4 Climate är en innovationstävling inom energisektorn som instiftades 2020 av God El och Ellevio.

Målet var att hitta unga företag med smarta lösningar på komplexa problem. Efter en tuff gallring gick åtta bidrag vidare till att pitcha sin idé för en expertjury och sedan korades två värdiga vinnare som fick dela på 2 miljoner kronor: Peafowl Solar Power, som utvecklar små och nästintill osynliga solceller och Enjay, som har skapat ett energiåtervinningssystem för restauranger.

I år växlas tävlingen upp ytterligare och fokuserar ännu mer på de tävlande bidragens klimatnytta. Ny partner i år är Ingmar Rentzhogs nätverk We Don’t Have Time.

– Vi har alla lösningar som behövs för att lösa klimatkrisen, men vi behöver sprida och skala upp dem. För att lyckas med det behövs alla entreprenörer. Och ska de lyckas behövs finansiering. Vi är därför mycket stolta över God Els fantastiska initiativ Startup 4 Climate, säger Ingmar Rentzhog till Realtid.

Precis som förra året finns 2 miljoner kronor och expertrådgivning från en av våra jurymedlemmar i prispotten.

– Vi tror att innovation och samarbete är nyckeln när vi går in i framtiden, varför denna utmaning riktar sig till unga företag med idéer som kan påskynda energiövergången och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, skriver arrangörerna i sin presentation.

Hållpunkter:

5/5 Tävlingen öppnas för inlämning

1/6 Omröstningen öppnas

1/9 Omröstningen avslutas

15/9 De bästa kandidaterna är listade

11/11Vinnarna presenteras

Arrangörer:

God El

God El är det nionde största elföretaget i Sverige. Bolaget ägs av GoodCause-stiftelsen som donerar all utdelning till välgörenhetsändamål.

Ellevio

Ellevio är en av Sveriges största distributionsnätoperatörer.

Things

Things är ett branschfokuserade innovationsnav i Sverige med ett 2 000 kvadratmeter stort samarbetsutrymme för nystartade företag.

We Don't Have Time

We Don't Have Time är ett socialt nätverk fokuserat på att lösa klimatkrisen. Bolaget är en tech start-up finansierat av över 700 investerare från hela världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets huvudägare är en ideell stiftelse.