Hugo Boss mer än dubblar omsättningen

Omsättningen steg 128,7 procent till 629 miljoner euro (275). Kvartalets omsättning var enbart 4 procent lägre än nivåerna under samma period i det icke coronadrabbade 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.



Rörelseresultatet blev 42 miljoner euro (-250). Rörelsemarginalen var 6,7 procent. Resultatet före skatt var 34 miljoner euro (-258). Resultatet efter skatt blev 25 miljoner euro (-186). Resultat per aktie hamnade på 0,34 euro (-2,69).



Under kvartalet accelererade återhämtningen i Hugo Boss-verksamheten, med enbart 20 procent av koncernens globala butiksnätverk tillfälligt nedstängt.



"Vi är väl förberedda till att fortsatt driva verksamhetens återhämtning även under det andra halvåret", säger Hugo Boss vd Daniel Grieder i en skriftlig kommentar.



Hugo Boss bekräftar sin helårsguidning om att den valutajusterade omsättningen kommer öka med mellan 30 och 35 procent jämfört med året före. Vidare väntas rörelseresultatet för helåret landa på mellan 125 och 175 miljoner euro, jämfört med -236 miljoner euro under 2020.