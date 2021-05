House of Reach affärsutvecklar för EIF i Norden

House of Reach, specialist inom fonddistribution, kommer att tillsammans med the European Investment Fund, EIF, presentera investeringsmöjligheter inom europeisk privat kapital, riskkapital och privat kredit till institutionella investerare i Norden. EIF ingår i European Investment Bank (EIB). Det framgår av ett pressmeddelande.

Den första investeringsstrategin kommer att ske inom ramen för the Asset Management Umbrella Fund (AMUF), vilken består av fem olika fonder: European Private Equity II, European Technology Venture Capital II, European Life Sciences Venture Capital II, European Secondaries samt European Private Credit.

Den andra strategin kommer att ske inom ramen för the Sustainable Development Umbrella Fund (SDUF), vilken kombinerar tema- och policy-fokuserade investeringar.

– EIF finns för att stödja små och medelstora företag runt om i EU, och detta samarbete kommer att bidra till att katalysera fler investeringar av det slaget. De djupa relationer som House of Reach har på de nordiska marknaderna kommer att attrahera institutionella investerare som är intresserade av att investera i lovande europeiska små och medelstora företag, samtidigt och låta dem kunna dra nytta av deras tillväxt. EIF välkomnar House of Reachs åtagande att bistå EIF i Norden och vi ser fram emot att tillkännage institutionella investerares intresse under de kommande månaderna, säger Alessandro Tappi, CIO för EIF, i en presskommentar.

– House of Reach:s mission är att skapa värde och vi är glada att en så framträdande institution som EIF ser värdet vi kan skapa tillsammans, säger Johan Wahlman,medgrundare och managing partner för House of Reach.