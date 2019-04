Här är de främsta M&A-rådgivarna

Citi och PWC toppar Mergermarkets listor över störst och flest transaktioner i Sverige under första kvartalet 2019. I Europa är det trögt men riskkapitalet är stabilt.

Mergermarket har sammanställt de genomförda M&A-transaktionerna i bland annat Sverige. Där framgår det att Citi, Barclays och BNP Paribas har deltagit vid transaktionerna med högst värde under första kvartalet 2019. Samtidigt har PWC, Deloitte och Citi deltagit som rådgivare vid flest transaktioner under det första kvartalet.

Citi toppar listan rörande transaktioner med högst värde. Värdet på transaktionerna landade på 3 859 miljoner dollar, motsvarande cirka 35 747 miljoner kronor, vilket dock var lägre än under motsvarande kvartal i fjol då värdet på transaktionerna upp gick till 5 355 miljoner dollar, motsvarande cirka 49 604 miljoner kronor, en minskning med 279 procent jämfört med samma period i fjol.

Barclays som hamnade på plats två i listan var rådgivare vid en transaktion under första kvartalet med ett värde om 2 500 miljoner dollar, motsvarande cirka 23 158 miljoner kronor.

BNP Paribas var rådgivare vid två affärer för ett värde om 785 miljoner dollar, motsvarande cirka 7 272 miljoner kronor.

Högst upp på listan över rådgivning vid flest antal transaktioner finns PWC som deltog vid nio affärer till ett värde om 488 miljoner dollar, motsvarande 4 520 miljoner kronor. Antalet affärer var dock färre än i fjol då byrån deltog vid 14 affärer under första kvartalet.

Deloitte har klättrat ett steg till andra plats i år och deltog vid åtta transaktioner till ett värde om 89 miljoner dollar. I fjol deltog byrån vid 9 transaktioner under första kvartalet.

Citi hamnade på en tredje plats på listan över flest antal transaktioner under första kvartalet med sina fem transaktioner.

Enligt Mergermarket har M&A-aktiviteten gått ned globalt under årets första kvartal jämfört med fjolårets topp under det första halvåret 2018. Anledningen är en större volatilitet på marknaden, marknadsspänningarna mellan USA och Kina samt brexit-oron i Europa. Endast 3 558 transaktioner till ett värde om 801,5 miljarder dollar, motsvarande 7 429 miljarder kronor, registrerades under första kvartalet 2019 globalt, vilket är en nedgång med 15 procent jämfört med samma kvartal 2018.

Stora cross-border transaktioner, som har drivit M&A-aktiviteten de senaste fem åren, har nästan försvunnit, framgår det av rapporten. Endast nio megatransaktioner, värda mer än 10 miljarder dollar, motsvarande 93 miljarder kronor, har genomförts hittills i år, vilket är 14 procent färre än samma period i fjol.

Den största transaktionen hittills i år är Bristol-Myers Squibbs bud på Celgene om 89,5 miljarder dollar, motsvarande 833 miljarder kronor, vilket är ett tecken på en fortsatt aptit på affärer inom pharma, medicin och biotech-sektorn.

Globalt är det JP Morgan, Goldman Sachs och Citi som deltagit vid de största transaktionerna.

Europa har det sämsta M&A-året sedan tredje kvartalet 2012. Totalt värde på transaktionerna uppgår till 122,9 miljarder dollar, motsvarande 1 139 miljarder kronor. Antalet affärer som genomförts i Europa under första kvartalet uppgår till 1 387 affärer. Än så länge ingår inte Europa bland någon av världens tio största affärer under året. Inte en enda transaktion når ovanför 10 miljarder dollar, motsvarande 93 miljarder kronor. Den största transaktionen i Europa hittills i år är ZF Friedrichshafens förvärv av det schweiziska Wabco för 7,2 miljarder dollar, motsvarande 66,7 miljarder kronor.

Riskkapitalet är dock fortsatt robust under 2019, enligt Mergermarket med flera högprofilerade utköp. De rapporterade 259 utköpen uppgår till 35,9 miljarder dollar, motsvarande 332,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 29,2 procent av de europeiska M&A-affärerna, vilket är rekord denna tid på året. Det har varit elva utköp som tillsammans hade ett värde om 19,9 miljarder dollar, motsvarande 184,4 miljarder kronor, hittills i år i Europa inkluderat Apax partners utköp av den brittiska satelitbolaget Inmarsat till ett värde om 5,5 miljarder dollar, motsvarande 51 miljarder kronor.

I Europa toppade Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley listorna över de största transaktionerna medan PWC, Rotschild & CO och Deloitte toppade listan över flest antal transaktioner i Europa.