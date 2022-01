Här är advokaterna som tjänat mest som offentliga försvarare 2021

Viktor Banke toppar listan av advokaterna som under 2021 tjänat mest som offentliga försvarare, framgår av en sammanställning som Dagens Juridik gjort. Under 2021 fakturerade han drygt 10,8 miljoner kronor. Två av hans uppmärksammade mål under året var målet mot rapparen Frej Larsson, vilket gav en friande dom i Högsta domstolen, och även större gängrelaterade mål med koppling till det krypterade chattverktyget Encrochat.

Sammanlagt ligger fem advokater på ett årsarvode som offentlig försvarare över 9 miljoner kronor. Efter Viktor Banke tjänade advokat Jonas Granfelt mest, med en fakturering till staten om nära 10 miljoner kronor. Även han har tagit uppdraget som försvarare för misstänkta i gängrelaterad brottslighet. På tredjeplatsen återfinns advokat Neo Barsoum Barstedt med en fakturering om nära 9,8 miljoner kronor under 2021 som offentlig försvarare. Även han har agerat offentlig försvarare i ett antal gängrelaterade mål. Advokat Gabriel Barsoum återfanns på fjärde plats med en fakturering om över 9 miljoner kronor. Även advokat Max Ahlgren, en av försvararna i det uppmärksammade Falcon Funds-målet, fakturerade för över 9 miljoner kronor under 2021.

Slobodan Jovicic, som förvarade Alexander Ernstberger i samband med Allramålet, fakturerade närmare 8,5 miljoner kronor som offentlig försvarare under 2021.

Dagens Juridiks hela lista finns här >> https://www.dagensjuridik.se/nyheter/de-tjanar-mest-i-sverige-som-offentliga-forsvarare/