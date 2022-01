Handelsbanken Skogsrapport: Rekordpriser skapar rekordutbud

Skogsindustrin fortsätter att utvecklas mycket starkt, bland annat som en effekt av att marknaderna för olika förpackningsmaterial gynnas av den ökade e-handeln under pandemin, skriver Handelsbanken i sin rapport.



Under det senaste året har det varit den största prisökningen på skogsmark någonsin, framförallt i södra Sverige. Genomsnittspriserna gynnas av ett fortsatt lågt ränteläge, att den svenska ekonomin har återhämtat sig starkt efter den pandemirelaterade nedgången under 2020, men även hög efterfrågan på timmer från sågverksindustrin.



–Det är en fortsatt väldigt stark miljötrend att äga skog, och trots politisk osäkerhet fortsätter priserna stiga. Vi ser allt fler förstagångsköpare som ser skogen som en säker och långsiktig investering, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker specialiserad på skog och råvaror, Handelsbanken i en skriftlig kommentar.



Stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige

Det finns prisskillnader i landet som kvarstår även om bedömningen i rapporten är att det kommer att bli en utjämning av priserna. Samtidigt kommer det att fortsatt vara mycket dyrare i mellersta och södra Sverige.



Drivet av pandemin och ökad efterfrågan från konsumenter har priset på sågade trävaror rusat under 2021.



I Sverige exporteras omkring 90 procent av marknadsmassan och priserna har i Europa nått en ny topp med väldigt höga priser samtidigt som det finns ett starkt utbud. Den strukturellt stigande e-handeln fortsätter att gynna efterfrågan på wellpapp-material som återvunnen kartong samt kartong som är producerad med färskt virke som bas. Priset på säckpapper har även det stigit kraftigt under hösten 2021, där en strukturellt ökad efterfrågan på säckpapper skett på bekostnad av minskad konsumtion av exempelvis plastpåsar.



EU initiativ påverkar skogsägares förutsättningar

Nya förslag från EU som EU-taxonomin och EU:s nya skogsstrategi, verkar gå mot allt högre krav när det gäller hållbart skogsbruk och hänsyn till biologisk mångfald. Biologisk mångfald är också en fråga som generellt klättrat allt högre upp på agendan, både för investerare och politiska beslutsfattare. Dessutom lyfts vikten av skogens roll som kolsänka. Frågor som skulle kunna innebära lägre avverkningsnivåer och mindre inflytande för skogsägaren, enligt Handelsbankens experter.



–Även om initiativen i nuläget är förslag ger de en fingervisning om hur framtida tvingande policyers kan komma att se ut, säger Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker Handelsbanken.



Mer frekventa extremväder, skogsbränder samt en ökad förekomst av trädsjukdomar och skadedjur kan påverka skogsmarker negativt genom ökad dödlighet eller minskad produktivitet. Samtidigt som ett varmare klimat väntas göra att den svenska skogen sannolikt växer snabbare.



–Det blir allt viktigare att kartlägga, utvärdera och arbeta med anpassning av skogsbruket för att klara ett förändrat klimat, säger Josefin Johansson.