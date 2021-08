Handelsbanken ledarbank för Platzers 5 miljarders MTN-program

Platzer etablerar ett MTN-program (medium term note) med ett rambelopp om 5 miljarder kronor för upplåning på den svenska obligationsmarknaden. I anslutning till programmet etablerar även Platzer, i samråd med Handelsbanken, ledarbanken för MTN-programmet, ett grönt finansiellt ramverk. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Etableringen av ett MTN-program är en milstolpe för Platzer som tar ytterligare ett kliv in på kapitalmarknaden och tillför en finansieringskälla vilket stärker bolagets långsiktiga finansieringsförmåga. Det gröna skuldramverket kompletterar Platzers gröna aktieramverk och är en naturlig del i Platzers hållbarhetsarbete och en viktig pusselbit på vägen mot att bli ett helt grönt finansierat bolag, säger Fredrik Sjudin, cfo på Platzer, i en skriftlig kommentar.

Platzers gröna finansiella ramverk bygger på Green Bond Principles och har klassificeringen ”Medium Green” i en second opinion från Cicero Shades of Green. Ramverket möjliggör finansieringen av den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket genom att emittera gröna obligationer under MTN-programmet. Grundprospektet för det aktuella MTN-programmet har godkänts av Finansinspektionen.

Ledarbanken Handelsbanken kommer, tillsammans med Nordea, SEB och Swedbank, agera emissionsinstitut.

Advokatfirman Cederquist har agerat legal rådgivare till Platzer avseende MTN-programmet.