Handelsbanken försämrar resultatet

16 procent lägre rörelseresultat för Handelsbanken

Intäkterna ökade 3,6 procent för Handelsbanken men rörelseresultatet blev kraftigt sämre. Första kvartalet landade det på 5 142 miljoner kronor, jämfört med 6 110 miljoner kronor första kvartalet 2019. Det är samtidigt betydligt bättre än väntat enligt Infront, 4 206 miljoner kronor.

Intäkterna på 11 178 miljoner kronor låg nära estimatet på 11 137 miljoner kronor. Första kvartalet 2019 låg intäkterna på 10 791 miljoner kronor.

Kostnaderna har ökat 25 procent.

Sveriges kommuner har tappat 15 miljarder

Coronakrisen har lett till kraftigt sjunkande skatteintäkter för landets kommuner, rapporterar Ekot. De bidrag som ingår i regeringens vårdbudget räcker bara för att täcka bortfallet, vilket innebär att kommunsektorn också måste jobba med besparingar, enligt Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Svajigt i Asien

Flera index i Asien backar, men ett par i Kina går svagt upp på onsdagsmorgonen. Nikkei är på minus 1,2 procent, Shanghai plus 0,1 procent, Shenzhen plus 0,2 procent, Hang Seng minus 0,6 procent och Kospi minus 0,9 procent.

Oljepriserna handlas fortfarande på historiskt mycket låga nivåer, även om både brent och WTI har återhämtat sig något under natten. Brentoljan handlas till 18 dollar fatet och WTI 12 dollar fatet.



USA stänger för invandring

USA:s president Donald Trump vill stoppa all invandring till landet under 60 dagar. Presidenten vill se till att arbetslösa amerikaner "står först i kön" när USA öppnar igen.

AB Volvo och Daimler bildar samriskbolag om bränsleceller

Trots att Volvo sålde sitt eget bränslecellsbolag Powercell 2015-2016 ingår fordonstillverkaren nu en miljardsatsning på området ihop med tyska konkurrenten Daimler, skriver Dagens Industri. Volvo får betala motsvarande cirka 6,5 miljarder kronor för halva ägandet. Huvudkontoret för bolaget ska ligga i Tyskland. Båda företagen ska investera 1 miljard kronor vardera per år i satsningen.

Riksdagen snabbspolar utredning för att skydda svenska företag

Det finns nu stöd i riksdagen för att snabbare komma framåt med regeringens planerade lagstiftning för att hindra utländska uppköp av skyddsvärda svenska företag, skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om en utredning som ska redovisas i november 2021 men som riksdagen nu på moderaternas initiativ vill skynda på. Man vill stoppa exempelvis ryska och kinesiska uppköp av bolag som krisar på grund av coronasmittan.