Gilead köper Forty Seven

Det amerikanska läkemedelsbolaget Gilead tecknar nu avtal med Nasdaq-noterade Forty Seven om att förvärva bolaget till en prislapp om 95,5 dollar per aktie. Prislappen värderar Forty Seven till 4,9 miljarder dollar, skriver Bloomberg.



Forty Seven-aktien stängde på 58 dollar per aktie i fredags. I relation till prislappen om 95,5 dollar per aktie motsvarar det aktiepriset en budpremie om 65 procent. I relation till aktiepriset för två veckor sedan, innan Bloomberg First Word hann skriva om förvärvssamtalen, innebär budpremien 95 procent.



Aktien stiger i måndagens förhandel till drygt 93 dollar. Affären väntas bli klar under andra kvartalet 2020.

Annons