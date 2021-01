Fundler rekryterar vd från Swish

–Fundler har vad som krävs för att göra samma nytta för sparande som Swish gjort för betalningar, Anna-Lena Wretman tillträder som ordinarie vd på Fundler senast till sommaren och ersätter då Håkan Nyberg som i dag är tillförordnad vd på bolaget.

– Jag är mycket stolt över den resa jag har gjort tillsammans med teamet på Getswish och jag är nu redo att ta mig an nästa uppdrag. Valet föll på Fundler. Företaget har en genuin produkt som gör bra investeringar tillgängligt för alla. Jag har följt Fundler och vet att företaget har vad som krävs för att göra samma nytta för sparande som Swish gjort för betalningar, säger Anna-Lena Wretman.

Anna-Lena Wretman har en gedigen branscherfarenhet och har fått ta emot en rad utmärkelser, bland annat Årets Bankprofil 2020 från Privata Affärer, Digital Leader of the Year 2020 från Nordic Women in Tech samt Årets digitala svensk 2019 från Fokus. Hon har varit vd på Getswish sedan 2016 och bolaget har succesivt utökat produkten från att endast vara för privatpersoner till att även omfatta e-handlare och andra företag. Innan Getswish jobbade Anna-Lena Wretman bland annat med IT- och affärsutveckling på Swedbank och som rådgivare på Riksbanken.

– Det krävs en solid produkt i grunden för att lyckas – och den måste vara enkel, säker och innovativ. Här är Swish och Fundler väldigt lika. Vi som leder och utvecklar framtidens finansiella verktyg får aldrig göra avkall på varken enkelhet, säkerhet eller innovation. Det är också väldigt viktigt att vara lyhörd. Entreprenörskap är nyckeln för utveckling tillsammans med kunder och för att möta marknadens krav på digitala tjänster. Jag ser fram emot konkurrensen och att tillsammans med likasinnade bolag bana ny väg för att sätta pengar i arbete – på kundernas villkor, säger Anna-Lena Wretman.

Fundler grundades 2015 som en oberoende fondrobot och har idag fyra års förvaltningshistorik och marknadens lägsta avgift. Fintechbolagets styrelseordförande Thomas Eriksson ser med stor tillförsikt på Anna-Lena Wretman som ny vd på bolaget.

– Anna-Lena har lett en revolution med Swish. Hon har gedigen erfarenhet av fintechbranschen och en bevisad förmåga att skapa resultat och tillväxt. Det är exakt vad Fundler behöver för att kunna hålla en fortsatt hög tillväxttakt och nå nya nivåer. Det är mycket glädjande att välkomna Anna-Lena som ny vd på Fundler, säger Thomas Eriksson.