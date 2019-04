Fredrik Wirdenius lämnar Vasakronan

I samband med att Fredrik tillträdde 2008 genomfördes en av Europas största fastighetsaffärer, då AP Fastigheter köpte gamla Vasakronan och samtidigt tog namnet Vasakronan. Sedan dess har Vasakronan etablerat sig som ett av de mest utvecklingsorienterade bolagen på den svenska marknaden. Under 2019 utnämndes bolaget bland annat till Europas mest hållbara fastighetsbolag och det nionde mest hållbara i världen.

– Under Fredriks tid har Vasakronan visat att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Den utveckling vi har sett tror jag många kan skriva under på är ett bevis på hur ett modernt ledarskap kan bygga något unikt. Avkastningen till ägarna, som utgör en del av Sveriges pensionskapital, har legat långt över snittet i branschen under alla år, säger Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan i ett pressmeddelande.

– Det här är för mig inget plötsligt beslut utan något som jag gått och funderat på ett tag. Jag tror att det är bra för alla företag att inte ha en vd som sitter för länge. Det här bolaget är väl positionerat för framtiden och jag tror att den som tar över kommer att bli imponerad över den kunskap som finns i bolaget, säger Fredrik Wirdenius.

Rekryteringen av en ny vd påbörjas omgående och styrelsen är överens med Fredrik om att han kommer fortsätta som vd till dess att ny vd tillträder.