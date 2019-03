Fondavgifterna kommer att minska med 20 procent

Trots att tillgångar under förvaltning ökar så riskerar lönsamheten inom fond- och kapitalförvaltningsbranschen att urholkas på grund av lägre förvaltningsarvoden och ökade kostnader.

En ny rapport från PWC visar att populariteten för passiva fonder har lett till att fondbolagens produktivitet blir allt mer avgörande för framgång. PWC har intervjuat 164 vd:ar i fond- och kapitalförvaltningsbranschen i mer än 90 regioner.

– Vår syn är fortsatt positiv på aktiv fondförvaltning även framöver men tillväxten är inte lika stor där som inom passiv respektive alternativ förvaltning, säger Peter Nilsson, Asset & Wealth Management Leader på PwC Sverige.

Av rapporten framgår det även att M&A inom branschen har ökat under de senaste åren dels på grund av prispressen på fondavgifterna. Resultatet i undersökningen som går under namnet "CEO survey" visar att cirka en tredjedel av de svarande förväntar sig sammanslagningar med ett annat bolag under de kommande tolv månaderna, medan hela 41 procent letar efter strategiska allianser och samarbeten.

Annons

Annons

– Jag tycker att bilden som finns i rapporten om att sammanslagningar ökar definitivt stämmer även i Sverige. Vi ser en konsolidering. I Sverige har vi dessutom premiepensionen och de förändringar som varit i steg 1, vilka har lett till ett stort antal sammanslagningar eller övertagande av fonder. Min bedömning är att detta kommer att fortsätta och kanske accelerera ytterligare i det som kallas steg 2, ett upphandlat fondtorg. Vid ett sådant scenario kommer denna konsolidering att fortsätta i Sverige i minst lika hög takt som i utlandet, kanske ännu högre.

Vad betyder detta för branschen?

– Vår bedömning är att både antalet fonder och antalet fondbolag kommer att minska. Ser man dessutom till att tillströmningen av nya fondbolag inte är så hög så ger det en mindre fondbransch med färre aktörer.

Är det de mindre aktörerna som slås ut?

– Jag tror att ett upphandlat fondtorg, om det är dit vi kommer, gör det ännu tuffare för mindre aktörer. Det är framförallt de mindre aktörerna som inte är så nischade som kommer att få det kämpigt på en sådan marknad.

Vilka är det som tjänar pengar med tanke på den avgiftspressen som varit?

– Det finns många i denna bransch som tjänar mycket pengar. Det är ingen krisbransch, men lönsamheten är under press för alla. Kostnaderna för regelefterlevnaden och även IT-utvecklingen ökar medan man parallellt får lägre arvoden. Framförallt på grund av omfördelningen mot mer indexbaserad förvaltning med lägre avgifter. Om det är någon del som har tillväxt just nu i den svenska marknaden så är det just indexförvaltningen. Vi tror att avgifterna ska ned ytterligare 20 procent till 2025.

Varför?

– Det är framförallt skiftet mot mer index som har lägre avgifter. Även det ökade kravet på transparens och fokus på kostnader från svenska konsumenter. Man ska veta att Sverige ligger bland de lägsta i Europa på avgifter redan i dag. Det tas ut väldigt lite extrakostnader jämfört med i andra länder.

Samtidigt som det pågår en avgiftspress i branschen pressas fond- och kapitalförvaltningsbranschen av högre kostnader för IT. I takt med ökade krav från både placerare och lagstiftare ökar behovet av investeringar i nya system och IT-lösningar. Det i sin tur leder till ett behov av ny kompetens i branschen vilket gör att kostnaderna kryper uppåt.

Kan man mildra kostnaderna för IT?

– Man räknar nog med att den ska fortsätta att öka. Då får man istället jobba med effektivitet i processer och rutiner. Jag tror inte att branschen ser framför sig att kostnaderna för IT kommer att minska framöver.

Av rapporten framgår det även att CEO:s på fond- och kapitalförvaltningarna är väl medvetna om att de måste utöka sin arbetsstyrka, men mer än hälften, 55 procent, av de tillfrågade uppger att det blir allt svårare att rekrytera anställda.

– Även här tror jag att det är en generell problematik. Den osäkerheten i branschen beror på att man historiskt har sökt en viss typ av personer när man nu behöver en annan typ av kompetens. Exempelvis inom IT och app-utveckling. Det i sig kan göra att det blir svårare.

Vad ska man göra åt detta?

– Lösningen är dubbel, både rekrytera nya medarbetare med annan kompetens, men man måste också titta på kompetensen hos den personal som man faktiskt redan har och hur den kan kompetensutvecklas.

När det gäller AI säger nästan alla CEO:s på fond- och kapitalförvaltningarna att den nya teknologin hade en stor betydelse för deras firmor.

– I hela kedjan finns det möjlighet för AI. AI kan vara behjälplig i själva förvaltningsprocessen för att finna olika typer av investeringsmöjligheter. AI kan också användas i backofficelinjen och för AML-produkter i backoffice och compliance-delen. AI kan om tekniken används på rätt sätt gör nytta i hela värdekedjan.

Enligt rapporten är CEO:s mindre optimistiska inför framtiden än vad de varit de senaste åren. Bara en tredjedel säger sig vara mycket trygg med bolagets omsättning inför 2019.

– Jag tror inte detta är specifikt för AWM-branschen. Det är sannolikt den geopolitiska osäkerheten och volatiliteten som varit på de finansiella marknaderna som har påverkat, men det är en allmän bild som inte är specifik för denna bransch.

Fotnot: Rapporten baseras på 3 200 intervjuer med 164 CEO:s i 90 regioner. 18 procent av de tillfrågade representerar firmor med en omsättning om mer än 1 miljard dollar. Samtliga frågor har inte besvarats av 100 procent av de tillfrågade.

Här kan ni läsa rapporten.