Finansman storsatsar i SBB

Finansmannen Gösta Welandson köper in sig i Ilja Batljans Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB.

Kungsledens huvudägare Gösta Welandson förvärvar samtliga aktier när Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget tar in 400 miljoner kronor i en riktad emission.

Gösta Welandson får en premie på 10,6 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. Via en riktad nyemission av cirka 18,2 miljoner B-aktier till kursen 22 kronor per aktie tar Gösta Welandson klivet in i bolagets ägargrupp.

– Genom denna riktade emission stärker vi SBBs balansräkning ytterligare samtidigt som vi får en ny långsiktig ägare i superentreprenören Gösta Welandson. SBB fortsätter sin starka resa uppbackad av långsiktiga entreprenörer och som största ägare i Kungsleden har Gösta en mycket god förståelse för fastighetsbranschen och de värden aktörer som SBB skapar, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB, i ett pressmeddelande.

Annons