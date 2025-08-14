Kryptovalutan bitcoin satte natten mot torsdag nytt rekord när den för en stund nådde över 124 000 dollar i kölvattnet av gynnsam lagstiftning i USA.
Nytt rekord för bitcoin – igen
Bitcoinkursen har satt nytt rekord flera gånger om under 2025.
Klättringen inleddes i november förra året när Donald Trump, som signalerat en kryptovänlig politik, vann presidentvalet i USA.
Även andra kryptovalutor – som den näst största, ether – har satt kursrekord.
På torsdagen var en bitcoin värd 1,16 miljoner kronor, medan en ether låg på drygt 45 000 kronor.