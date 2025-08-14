Realtid
Nytt rekord för bitcoin – igen

Bitcoin
Värdet på bitcoin i antal tusen dollar, 2020–2025. (Foto: Anders Humlebo/TT)
TT
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Kryptovalutan bitcoin satte natten mot torsdag nytt rekord när den för en stund nådde över 124 000 dollar i kölvattnet av gynnsam lagstiftning i USA.

Bitcoinkursen har satt nytt rekord flera gånger om under 2025.

Klättringen inleddes i november förra året när Donald Trump, som signalerat en kryptovänlig politik, vann presidentvalet i USA.

Även andra kryptovalutor – som den näst största, ether – har satt kursrekord.

På torsdagen var en bitcoin värd 1,16 miljoner kronor, medan en ether låg på drygt 45 000 kronor.

