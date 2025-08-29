Realtid
Ikeas bank: Hundratals miljoner i kreditförluster

Ikano redovisar stora kundförluster
Ikano, dvs IKEAs bank redovisar kreditförluster på hundratals miljoner. (Foto: TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Ikeaägda Ikano Bank gjorde en förlust efter kreditförluster på 670 miljoner kronor för första halvåret.

”Främst förklarat av kostnader av engångskaraktär kopplade till bankens pågående förändringsresa”, skriver banken i resultatrapporten.

Under samma period i fjol blev det en förlust på 282 miljoner kronor.

Intäkterna föll från 3,2 miljarder till 3,0 miljarder kronor.

