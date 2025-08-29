Ikeaägda Ikano Bank gjorde en förlust efter kreditförluster på 670 miljoner kronor för första halvåret.
Ikeas bank: Hundratals miljoner i kreditförluster
”Främst förklarat av kostnader av engångskaraktär kopplade till bankens pågående förändringsresa”, skriver banken i resultatrapporten.
Under samma period i fjol blev det en förlust på 282 miljoner kronor.
Intäkterna föll från 3,2 miljarder till 3,0 miljarder kronor.