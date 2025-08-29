Ikeas bank: Hundratals miljoner i kreditförluster

Finans

Jimmy Carter är död – blev 100 år

USA:s tidigare president och Nobelpristagaren Jimmy Carter är död. Han blev 100 år. Jimmy Carter, som avled vid 100 års ålder, blev president genom att lova ärlighet i en tid präglad av Watergate-skandalen. Som tidigare jordnötsbonde från Georgia blev han en symbol för förändring. Han benådade Vietnamvägrare och var den första amerikanska ledaren som tog …