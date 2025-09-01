Vinst på papperet – men Batljan fortsatt pressad

Fredagens kvartalsrapport från IB Invest redovisade ett resultat på 233 miljoner kronor för första halvåret.

Det är en tydlig vändning från förlusten på 108 miljoner kronor samma period föregående år.

Missa inte: Juridisk fälla hotar Batljans imperium. Realtid

Direkt efter helgen meddelade bolaget att man lanserar ännu ett återköpserbjudande till obligationsägarna – det andra på bara tre månader.

95 procent sa nej till Batljan

Trots vinstrapporteringen beskriver IB Invest själv sin finansiella situation som ”fortsatt ansträngd”.

Skuldbördan på över 1,4 miljarder kronor tynger fortfarande koncernen – och för tre månader sedan innehöll kassan endast 19 000 kronor i kortfristiga placeringar.

Juni månads återköpserbjudande fick förödande mottagande från marknaden. Endast fem procent av innehavarna av den seniora gröna obligationen accepterade Batljans erbjudande om 60 procent av nominellt värde.

ANNONS

Kommer Ilija Batljan lyckas övertyga fler obligationsägare den här gången? (Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT)

För hybridobligationerna, där Batljan erbjöd bara 20 procent av det ursprungliga värdet, accepterade 40 procent av innehavarna.

”Folk har lessnat. När man går för långt och lovar och lovar men inget händer, landar man här”, sade en bedömare till Affärsvärlden i början på sommaren.