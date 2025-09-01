Realtid
Vinst på papperet – men Batljan fortsatt pressad

batljan
Ilija Batljans bolag beskriver sin finansiella situation som "fortsatt ansträngd". (Foto: Terje Pedersen/NTB/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Tre dagar efter sitt bästa halvårsresultat på flera år lanserade Ilija Batljans IB Invest ännu ett återköpserbjudande till obligationsägarna. Tajmingen vittnar om en verklighet som skiljer sig från vinstrapportens positiva yta.

Fredagens kvartalsrapport från IB Invest redovisade ett resultat på 233 miljoner kronor för första halvåret.

Det är en tydlig vändning från förlusten på 108 miljoner kronor samma period föregående år.

Missa inte: Juridisk fälla hotar Batljans imperium. Realtid

Direkt efter helgen meddelade bolaget att man lanserar ännu ett återköpserbjudande till obligationsägarna – det andra på bara tre månader.

95 procent sa nej till Batljan

Trots vinstrapporteringen beskriver IB Invest själv sin finansiella situation som ”fortsatt ansträngd”.

Skuldbördan på över 1,4 miljarder kronor tynger fortfarande koncernen – och för tre månader sedan innehöll kassan endast 19 000 kronor i kortfristiga placeringar.

Juni månads återköpserbjudande fick förödande mottagande från marknaden. Endast fem procent av innehavarna av den seniora gröna obligationen accepterade Batljans erbjudande om 60 procent av nominellt värde.

batljan
Kommer Ilija Batljan lyckas övertyga fler obligationsägare den här gången? (Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT)

För hybridobligationerna, där Batljan erbjöd bara 20 procent av det ursprungliga värdet, accepterade 40 procent av innehavarna.

”Folk har lessnat. När man går för långt och lovar och lovar men inget händer, landar man här”, sade en bedömare till Affärsvärlden i början på sommaren.

Återköpt egna obligationer

Bakom vinstrapportens positiva siffror döljer sig också en komplex finansiell manöver.

IB Invest har under perioden återköpt egna gröna obligationer för 479 miljoner kronor och 305 miljoner kronor av egna hybridobligationer, enligt Affärsvärlden. Dessa obligationer ägdes tidigare av moderbolaget Health Runner.

Ordningen återställd – det är den mest blankade aktien

Hexatronic var en kort stund den mest blankade aktien på börsen. Nu är SBB tillbaka på den tveksamma tronen.

Efter återköpen äger bolaget nu gröna obligationer till ett nominellt värde av 478,75 miljoner kronor och hybridobligationer för 305 miljoner kronor.

De likvider som krävts tycks ha kommit genom kassaflöde från investeringsverksamheten, vilket redovisas som 201,4 miljoner kronor.

Nytt försök att köpa tid

IB Invests största tillgång förblir aktier i SBB (börskurs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden), värderade till cirka 780 miljoner kronor.

Denna post skulle enligt Affärsvärldens beräkningar teoretiskt skulle kunna täcka 89 procent av skulderna om den såldes i sin helhet.

Det nya återköpserbjudandet, som löper till den 5 september 2025, kan ses som ännu ett försök att köpa tid. Arctic Securities har anlitats som administratör och likviddag väntas tio bankdagar efter att erbjudandet stänger.

Läs även: Ilija Batljan förbereder fientligt övertagande. Dagens PS

