LED-lampor har marknadsförts som energisnåla mirakelprodukter. Men nu varnar forskare för att tekniken, i fel utförande, skapar helt nya arbetsmiljörisker. Blåljus som stör dygnsrytmen, osynligt flimmer som triggar migrän och bländande paneler som ger muskelsmärtor – problemen växer snabbt på svenska arbetsplatser.
LED-ljuset som skapar huvudvärk – och kostnader för fastighetsägare
“Alla LED-lampor har en blå diod i botten, med en blå topp som aldrig försvinner. Det är mycket blått ljus – även i så kallat varmt LED-ljus”, säger Hillevi Hemphälä, universitetslektor vid Lunds universitet.
En ny studie som skickats för publicering visar att osynligt LED-flimmer – variationer i ljusstyrka som ögat inte uppfattar – ökar blodgenomströmningen i hjärnans smärtcentrum hos personer med migrän. Även friska påverkas mätbart. Flimret är vanligare i dimbara LED-produkter och i billig julbelysning.
I Hemphäläs tidigare ergonomistudie VERAM, där 217 svenska arbetsplatser undersöktes, hade 33 procent problem med flimmer och 66 procent risk för bländning. Effekten: 86 procent av medarbetarna rapporterade ögontrötthet, och de som hade besvär hade tre gånger större risk för nack- och skuldersmärtor.
När dåligt ljus blir en fastighetsfråga
Problemen är inte teoretiska. I en skånsk kommun blev LED-panelerna i en nyrenoverad byggnad så störande att medarbetarna fick huvudvärk och vägrade ha dem tända. Facket tvingade fram ett akut byte till bländfria armaturer.
För fastighetsägaren blev slutsatsen tydlig: installationskostnaden kan dubbleras om fel typ av LED-armaturer monteras från början.
Att byta ut tiotals eller hundratals paneler i efterhand innebär inte bara materialkostnader, utan även driftstopp, omprojektering och framtida krav från hyresgäster som fått upp ögonen för ljusets påverkan.
Forskaren: tre saker måste åtgärdas
Hemphäläs råd till arbetsgivare och hyresvärdar:
- Undvik LED-paneler med starkt nedåtriktat ljus – de skapar bländning.
- Satsa på armaturer med både direkt och indirekt ljus för jämn luminans.
- Testa ljuset innan installation – kepstestet avslöjar bländning direkt.
“När ljuset är fel blir hela arbetsmiljön sämre. Tak och väggar måste belysas jämnt. Det är den visuella ergonomin som avgör om folk får huvudvärk eller kan arbeta normalt”, säger hon.
För fastighetsägare är slutsatsen lika enkel som dyr: lys rätt från början, annars kan ljuset bli en kostnadspost som fortsätter glöda långt efter att lamporna bytts ut.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
