LED-ljuset som skapar huvudvärk – och kostnader för fastighetsägare

“Alla LED-lampor har en blå diod i botten, med en blå topp som aldrig försvinner. Det är mycket blått ljus – även i så kallat varmt LED-ljus”, säger Hillevi Hemphälä, universitetslektor vid Lunds universitet.

När Hillevi säger att ljuset är farligt lyssnar både forskare, fack och politiker. (Foto: Pressbild)

En ny studie som skickats för publicering visar att osynligt LED-flimmer – variationer i ljusstyrka som ögat inte uppfattar – ökar blodgenomströmningen i hjärnans smärtcentrum hos personer med migrän. Även friska påverkas mätbart. Flimret är vanligare i dimbara LED-produkter och i billig julbelysning.

I Hemphäläs tidigare ergonomistudie VERAM, där 217 svenska arbetsplatser undersöktes, hade 33 procent problem med flimmer och 66 procent risk för bländning. Effekten: 86 procent av medarbetarna rapporterade ögontrötthet, och de som hade besvär hade tre gånger större risk för nack- och skuldersmärtor.

När dåligt ljus blir en fastighetsfråga

Problemen är inte teoretiska. I en skånsk kommun blev LED-panelerna i en nyrenoverad byggnad så störande att medarbetarna fick huvudvärk och vägrade ha dem tända. Facket tvingade fram ett akut byte till bländfria armaturer.

För fastighetsägaren blev slutsatsen tydlig: installationskostnaden kan dubbleras om fel typ av LED-armaturer monteras från början.

Att byta ut tiotals eller hundratals paneler i efterhand innebär inte bara materialkostnader, utan även driftstopp, omprojektering och framtida krav från hyresgäster som fått upp ögonen för ljusets påverkan.