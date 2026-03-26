Fastighetsaktier på rekordlåga nivåer – analytiker ser köpläge

Det framgår av en ny analysuppdatering där banken samtidigt har reviderat ned sina prognoser i stort.

SEB:s fem toppval är Catena, NP3, Stendörren, Sagax och Diös, samtliga med köprekommendationer. Bankens uppdaterade riktkurser är 538 kronor för Catena, 289 kronor för NP3, 241 kronor för Stendörren, 207 kronor för Sagax och 75 kronor för Diös, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt banken har den geopolitiskt drivna ränteuppgången redan införlivats i de nedreviderade prognoserna, och efter ytterligare kursfall är värderingarna nu ännu lägre än för några veckor sedan.

Flera köprekommendationer

SEB är inte ensamma om den positiva synen. Analyshuset SB1 Markets har gått igenom 33 nordiska fastighetsbolag och ger köprekommendation på 22 av dem, utan en enda säljrekommendation. Det skriver Börskollen.

SB1 Markets toppval är Balder (börskurs Balder), NP3 och Sagax, med Intea, Logistea (börskurs Logistea) och SLP (börskurs SLP) som favoriter bland de mindre bolagen.

Historiskt låga värderingar av fastighetsaktier

Fondförvaltaren Peter Norhammar, som förvaltar bland annat Avanza Fastighet by Norhammar och Coeli Listed Real Estate, instämmer i bilden av historiskt låga värderingar.

I en intervju med Dagens PS konstaterar han att fastighetsaktierna bara vid finanskrisen 2008 och inflationskrisen 2023 har varit lägre värderade.

Han ser sektorn som en relativ vinnare oavsett scenario och lyfter fram lager, logistik och samhällsfastigheter som särskilt intressanta segment, med Emilshus (börskurs Emilshus), Catena och Swedish Logistic Property som konkreta case.

Gemensamt för analyshusen och förvaltaren är att logistik och diversifierade fastighetsbolag toppar listorna, medan bostäder och Stockholmskontor får ett svalare mottagande.